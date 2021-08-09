حيثيات سجن طبيب أسنان 16 عامًا بتهمة هتك عرض 4 رجال

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الإثنين، حيثيات حكم السجن المشدد 16 عامًا لطبيب الأسنان المتهم بهتك عرض أربعة رجال داخل عيادته.

وصدر الحكم برئاسة المستشار صلاح محجوب عزوز وعضوية المستشارين إبراهيم الميهي وخالد مصطفى محمد وأمانة سر أحمد محمد الهادي.

وقالت المحكمة في حيثياتها، إنها اطمأنت لأقوال الشاهد الأول الفنان عباس أبو الحسن عباس محمد، 57 عاما، مقيم في 3 شارع عرفات مدينة الأوقاف الدقي بالجيزة، ويعمل مؤلفا سينمائيا حرا. والذي قال إنه جمعه لقاءين بالمتهم المعروف لديه بحكم عضويتهما في نادي الجزيرة، حاول فيها الطبيب المتحرش خلالهما مراودته عن نفسه، وأنه في غضون شهر يونيو 2020، جمعته المصادفة بالمتهم حال استقلاله المصعد هابطا من أحد العقارات، فبادره حال رؤيته بإظهار رغباته الفاجرة نحوه ومد يده فجأة، ليمسك بعضوه الذكري، فدفعه وغادر المصعد، لكن بشاعة الواقعة لم تفارق عقله، وأن الشاهد وجد أن الحل الأمثل لإيقاف تمادي المتهم في فجوره، وإنقاذ الرجال من براثنه، هو فضحه على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فكشف الواقعة عبر منشور على صفحته الشخصية.

وتبين للمحكمة أن الشاهد عقب ذلك جائته العديد من الرسائل التي تؤكد انحراف المتهم وشذوذه الجنسي وإتيانه أفعالا مخلة، كان من بينها رسائل الشاهد الثاني الذي أخبره بهتك المتهم عرضه بالقوة، وأمده بمقاطع مصورة تؤكد شذوذ الطبيب.

كما اطمأنت المحكمة لشهادة الشاهد الثاني محمد رمضان محمد إبراهيم ونس، 28 عاما، طبيب أسنان، الذي قال إنه عمل مساعدًا للمتهم عقب تخرجه من كلية طب الأسنان، بالعيادة المملوكة للمتهم بمنطقة الشيخ زايد عام 2018، وأنه حال تواجده بغرفة الأطباء بالعيادة، دخل إليه المتهم وأمره بأن يستبدل ملابسه ليرتدي زي العمل، ولما انصاع لأوامره وبدأ في تغيير لباسه، أبدى الأخير إعجابه بجسده، ثم أمسك بعضوه الذكري، فهاجمه وغادر الغرفة.

وأضاف أن المتهم هتك عرض المجني عليه أحمد سامي محمد متولى بالقوة، وذلك بأن أوهمه بقدرته على إلحاقه بأحد فرق كرة القدم الشهيرة، وتمكن بتلك الوسيلة من الانفراد به في غرفة عيادته، بزعم توقيع الكشف الطبي عليه، وأمسك عضوه الذكري رغما عنه.

كما أقدم المتهم أيضًا على هتك عرض المجني عليه، عبدالرحمن زكي سيد أحمد بالقوة، وذلك بأن أوهمه بوجوب تلقيه محقن مسكن بالعضل، بمؤخرته عقب إخضاعه لجراحة في أسنانه، وتمكن بناءً على ذلك الإيهام، من جعله يخسر سرواله، ولامس جسده.

وفرغت المحكمة فيديو إباحي قدمه أحد ضحايا الطبيب يوضح فيه أن المتهم استغله 9 أعوام، بهذا الفيديو وابتزه به بتسليمه لأسرته إذا لم يستجب له موضحًا أن اللقاء الأول بينه وبين الطبيب، جاء عندما كان مندوبا لإحدي الشركات، وقام الطبيب بالتحرش به داخل العيادة ليدفعه بقوة ويهرب من العيادة، ليتفأجا بأن الطبيب قام بتقديم بلاغ ضده في الشركة، متهمه بالسرقة، على حد قوله.

وأكد الضحية أنه كان لاعب كرة قدم في إحدى الفرق المصرية بالدرجة الثالثة، الأمر الذي كان سببا في محاولة استغلال الطبيب له: «الطبيب وعدني إنه هيخليني ألعب في أكبر الفرق المصرية بس بشرط إن العلاقة بينا تستمر، وكنت رافض الأمر تماما»، مؤكدا خلال التحقيقات أنه لن يتازل عن القضية إلا بعد أن يرى الطبيب داخل حبسه، لأنه قام باستغلاله وتدمير حياته الشخصية خلال السنوات الماضية.