بعد مثوله للتحقيقات.. عمر كمال: راضي بأي قرار من النقابة

حالة من الجدل أحدثها مطرب المهرجانات عمر كمال، عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتصدره التريند ومحركات البحث جوجل، وذلك بعد حديثه عبر وسائل الإعلام عن المطرب عدوية، وتوجيه له عدد من التهديدات، وهو الأمر الذي أثار غضب وجدل عبر السوشيال ميديا.

ونفى الفنان عمر كمال، مطرب المهرجانات كل هذه التصريحات المنسوبة إليه، وتداولها روّاد السوشيال ميديا عبر موقع "فيسبوك"، مؤكدًا عدم تعامله مع "عدوية" طوّال حياته سواء الشخصية أو المهنية.

وأضاف كمال في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه يكن كل الاحترام لـ"عدوية" ولم يحاول الإساءة إليه نهائيًا بأي شكل من الأشكال، حتى بعد حديث الأخير عنه ومهاجمته بسبب إحدى حفلاته التي تفوه بها بلفظ خارج.

وأشار مطرب المهرجانات عمر كمال، إلى احترامه الكامل والمؤكد لقرارات نقابة المهن الموسيقية والمطرب الكبير هاني شاكر، رئيس نقابة المهن الموسيقية، موضحًا احترامه لأي قرار سيصدر من خلالهم على الفيديو الذي ظهر فيه اللفظ الخادش للحياء، لافتًا إلى أنه كان منذ عام ونصف تقريبًا.

يُجدر الإشارة إلى أن مطرب المهرجانات عمر كمال، اليوم الإثنين، مَثل أمام لجنة التحقيقات بنقابة المهن الموسيقية، بناء على قرار مجلس الإدارة، برئاسة الفنان هانى شاكر، نقيب الموسيقيين، للتحقيق معه فى لفظ بدر منه في إحدى الحفلات.

وقال عمر كمال، خلال التحقيق، إن ما حدث كان خلال حفلة خاصة بإحدى الفيلات بمنطقة المريوطية بشارع الهرم، وكان ذلك منذ فترة طويلة قد تصل لعام ونصف، وليست حفلة في الساحل الشمالي كما قال البعض.

وبعد الاستماع لأقوال عمر كمال، قرر مجلس إدارة نقابة الموسيقيين، إيقاف المطرب لمدة أسبوع، مع تحذير في حالة التكرار، بتوقيع أقصى عقوبة، قد تكون الإيقاف وإلغاء تصريح الغناء الخاص به.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها عمر كمال أزمة في مسيرته المهنية، فمنذ ظهوره على الساحة الفنية وتتوالى الأزمات عليه، وكانت أولى تلك الأزمات الخلاف مع حسن شاكوش حول أغنية بنت الجيران، تلاها أزمة نقابة المهن الموسيقية بعد أن رفضت النقابة انضمامه إليها، ثم أزمته مع نقابة المهن التمثيلية عندما رفض الفنان أشرف ذكي، اشتراكه في مسلسل “بين السما والأرض”، كونه ليس نقابيًا.