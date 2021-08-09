تطبيق إلكتروني لتعجيل منح الموافقات للشركات الصغيرة في إندونيسيا

طرحت إندونيسيا تطبيقا إلكترونيا على الهواتف المحمولة، يعمل على تعجيل منح الموافقات للشركات الصغيرة، وهو إجراء قالت الحكومة إنه سوف يؤدي إلى تقليل الروتين وتسريع عملية من المعتاد أن تتضمن تأخيرات وعمليات فساد.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الاثنين عن وزير الاستثمار الاندونيسي، باهليل لاهداليا القول، إن الأداة الجديدة، التي تحمل اسم "أونلاين سينجل سابميشن" (التقديم الفردي عبر الإنترنت)، هي عبارة عن تطبيق تم تجديده من أجل الشركات، للحصول على تصريح، بناء على قدر المخاطر التي تشكلها على الصحة والسلامة والبيئة.

ولن تحتاج الشركات الصغيرة التي تندرج تحت فئة المخاطر المنخفضة، سوى إلى ملء الطلب على الإنترنت للحصول على الموافقة.