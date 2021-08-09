حصلت "الدستور" على أول صور لسيارات "البيك أب" المقرر تصنيعها بمصانع الإنتاج الحربى بالتعاون مع شركة "إم جلوري" القابضة الإماراتية لتصنيع السيارات البيك أب.

وتصل تكلفة استخدام الوقود في السيارة الجديدة لـ 650 كيلو تساوى 466.5 نصفهم 325 كيلو لخزان الغاز الطبيعى بتكلفة 123.5 والنصف الأخر 325 كيلو لخزان البنزين 343 جنيه.

سيارات البيك أب

وشهد المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، مراسم توقيع عقد التعاون المشترك بين "وزارة الإنتاج الحربى" وشركة "إم جلوري" القابضة الإماراتية لتصنيع السيارات البيك أب.

وقام بتوقيع العقد المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس مختار عطا خيري رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي)، والدكتورة ماجدة العزعزي رئيس مجلس إدارة شركة "إم جلوري" الإماراتية لتصنيع السيارات البيك أب، جاء ذلك بقطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي بمدينة السلام.

وأوضح المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربى، أنه تحقيقاً لرؤية مصر 2030 فى مجال توطين تكنولوجيا صناعية حديثة وخلق كوادر فنية محترفة، قامت وزارة الإنتاج الحربى بالتخطيط لتأسيس شركة مصرية- إماراتية لإنتاج وتصنيع السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى والبنزين بسواعد مصرية، وذلك كسابقة أولى فى مصر.

سيارات البيك أب

وأضاف أن المساهمين في هذه الشركة هم «الهيئة القومية للإنتاج الحربي، مصنع 999 الحربي، شركة إم جلوري الإماراتية لتصنيع السيارات»، حيث تم الاتفاق على إنشاء شركة تحت اسم "الشركة المصرية الإماراتية لصناعة السيارات" "EM" لإنتاج وتصنيع وتسويق السيارات، متابعاً أنه سيتم بموجب هذا التعاون المشترك إنتاج سيارة بيك أب باسم "EM" والتي تعمل بالغاز الطبيعي والبنزين، وذلك بموديلات وأنواع مختلفة (كابينة مزدوجة 2x4، كابينة مزدوجة 4x4، كابينة مفردة 2x4).

وأشار إلى أن هذا التعاون يسهم في إنتاج مركبات أكثر محافظةً على البيئة ومحاربة للتلوث وتقليلاً للانبعاثات الضارة، لافتاً إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية توطين صناعة السيارات في مصر وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد والثروات المعدنية المتاحة بالدولة في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنفيذ خطة طموحة وغير مسبوقة للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، والاستفادة من توافر واكتشافات الغاز الجديدة في مصر مؤخرًا، مشيراً إلى أن السيارة EM هي نموذج تصنيعي عربي نطمح لتسويقه عالمياً.

من جانبها، أشارت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إلى أن إنتاج السيارة البيك أب "EM" في مصر، والتى تعمل بالوقود المزدوج، يمثل خطوة هامة للتحول نحو الطاقة النظيفة وتعميق هذه الصناعة الحيوية محلياً، وجذب استثمارات جديدة في هذا الصدد، مؤكدةً اهتمام القيادة السياسية والحكومة المصرية بتحقيق الاستفادة المثلى من ثروات مصر من الغاز الطبيعي وتعظيم قيمتها المضافة، وهو ما يسهم بفاعلية في الحفاظ على البيئة وتقليل تلوث الهواء من خلال استخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف يعمل على تقليل الانبعاثات الضارة التي لها تأثير سلبي على المواطنين والاقتصاد.

وأشادت الوزيرة بالدور الهام لوزارة الإنتاج الحربي فى إنتاج هذه النوعية من السيارات في مصر، مشيرةً إلى أهمية تعزيز التعاون الصناعي المشترك بين الحكومة ومختلف الشركات العالمية والوطنية العاملة في مجال إنتاج المركبات بالسوق المصرية لتوطين هذه الصناعة المتطورة ونقل كافة الخبرات والتكنولوجيات العالمية المطبقة في هذا الصدد للصناعة المحلية.

سيارات البيك أب

وأكدت جامع أهمية تكاتف وتكامل الجهات المعنية بالدولة لدعم وتشجيع كافة الجهود والمبادرات التي من شأنها أن تدفع بعجلة التنمية الاقتصادية وتسهم في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة.

بدورها أوضحت الدكتورة ماجدة العزعزي، رئيس مجلس إدارة شركة إم جلوري الإماراتية لتصنيع السيارات البيك أب، أن الشركة متخصصة فى إنتاج وتصنيع السيارات بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتمتلك خبرة كبيرة فى تأسيس وإدارة شركات ومصانع المركبات، مضيفةً أنه من المخطط أن تبلغ الطاقة الانتاجية الناجمة عن هذا التعاون (12) ألف سيارة سنوياً، وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلية والإفريقية، على أن يبدأ الإنتاج الكمي في النصف الأول من 2022.

وأشارت إلى أن السيارة تتميز بالعديد من المميزات، حيث تتوفر فيها أعلى قدرة محرك للسيارات البيك أب فى السوق، وحاصلة على شهادة E-mark الأوروبية، كما يتوفر بها مقاعد مريحة وتكييف هواء قوي ووسائل أمان عالية، وتعمل فى درجات الحرارة المناسبة للشرق الأوسط والخليج وإفريقيا، بالإضافة إلى القدرة على العمل على مختلف أنواع الطرق (مزدحمة- مفتوحة- ترابية- وعرة)، لافتة إلى أنه تم تجربة السيارة البيك أب "الكابينة المزدوجة" لمسافة (25000) كم على الطرق المصرية المختلفة خلال الثلاثة أشهر الماضية.

وفي إطار الاحتفالية تم تجربة السيارة أمام الحضور، كما تفقد المهندس محمـد أحمـد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، ونيفيـن جامع وزيرة التجـارة والصناعـة، والدكتورة ماجدة العزعزي رئيس مجلس إدارة شركة "إم جلوري" الإماراتية لتصنيع السيارات البيك أب، السيارة مع الحضور، وذلك للاطلاع على إمكانياتها ومواصفاتها، كما تم عرض فيلم عن السيارة البيك أب "EM" تضمّن تعريفاً بمواصفاتها وإمكانياتها بالإضافة إلى صور السيارة.