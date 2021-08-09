إحالة 3 طلاب للجنايات حاولوا قتل شاب دافع عن فتاة تحرشوا بها

أحالت النيابة العامة بدار السلام، 3 طلاب وعامل للمحاكمة أمام الجنايات، علي خلفية اتهامهم بالشروع في قتل أحد الأشخاص ثأرا منه لقيامه بالدفاع عن فتاة، وتمكينها من الهرب منهم أثناء تحرشهم بها بمنطقة دار السلام بمحافظة القاهرة.

حملت القضية التي حصلت «الدستور» على أوراقها، برقم ۶۵۰۸/ ۱۸۱ لسنة ۲۰۲۱ جنایات دار السلام، والمقيدة برقم ٧٤٧ لسنة ۲۰۲۱ کلی حلوان.

وجاء في قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات، أنه بعد عرض الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة "م. ك"- ۳۲ سنة- عامل- مقيم البساتين- القاهرة (محبوس)، و"إ.م" ۲۰ سنة- طالب (محبوس)، و"م. ع - 24 سنة- طالب- مقيم- حدائق المعادي- البساتين- القاهرة (محبوس)، و"ن.أ"-۲۳ سنة- طالب- لقيامهم في ۲۰۲۱/۸/۲۲ بدائرة قسم دار السلام محافظة القاهرة بالشروع في قتل المجني عليه-"أ.س"- عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد بباعث الثأر منه، على إثر قيامه بالذود عن فتاة، وتمكينها من الهرب حال تعرضهم لها بإتيانهم تلميحات جنسية وإباحية بالقول لها، مما أثار حفيظتهم أنفسهم بالضغينة نحوه فجالت بخاطرهم فكرة إزهاق روحه، ونفاذا لما راجعته عقولهم من نية خبيثة توافقت إرادتهم جنائية عليه تكالب الثاني والثالث والرابع، على غريمهم المجني عليه حتى تمكنوا من شل مقاومته.

قاموا بتكتيفه عن طريق شد يديه من خلفه، لتهيئته للمتهم الأول للإجهار عليه بسلاح أبيض من بين طيات ملابسه، وكال له طعنة قاتلة نفذت بیسار مقدم التجويف الصدري لضحيته، فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الطب الشرعي عن كونها تؤدي إلى القتل إلا أن أثر جريمتهم قد خابت لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تدارك المجني عليه بالعلاج.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهم الأول أحرز وحاز الآخرون بواسطته سلاحًا أبيض (مطواه قرن غزال) دون مسوغ من الضرورة الحرفية أو المهنية.