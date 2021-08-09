التحفظ 4 آلاف كيلو بلاستيك مجهول المصدر داخل مصنع بالإسكندرية

قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، التحفظ علي 4000 كيلو من كسر البلاستيك المجروش مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات تستخدم في صناعة البلاستيك داخل مصنع بلاستيك، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

تلقي اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن مصنع بلاستيك لاستخدام كسر البلاستيك المجروش في التصنيع، مما يشكل خطر على حياة المواطنين، بمدينة برج العرب الجديدة المنطقة الصناعية الثالثة.

وتم مداهمة المصنع، والقبض على المدير المسؤول، وبتفتيشه عثر على 4000 كيلو من كسر البلاستيك المجروش مجهول المصدر وغير مدون عليها أي بيانات داخل أجولة بلاستيكية محظور استخدامه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.

وكاتت قد قررت نيابة المنتزة أول بالاسكندرية، التحفظ علي 7500 متر سلك كهرباء مجهول المصدر وبدون بيانات تجارية قبل ترويجه بالأسواق، وحجز المتهمين في قضايا الغش التجاري لتقليد علامات تحارية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بشن حمله موسعة لضبط المتهمين في مجال الغش التجاري، وتقليد العلامات التجارية بدائرة قسم شرطة المنتزه أول.

وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر غش تجاري، وتقليد علامة تجارية لأحد محلات بيع الإلكترونيات، كما تم ضبط 75 لفة سلك طول اللفة 100 متر مجهولة المصدر وخامات رديئة قبل بيعه للمستهلكين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات، والتي قررت التحفظ على المضبوطات وحجز المدير المسؤول بتهمة الغش التجاري.