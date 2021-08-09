إحالة المتهم بقتل سائق بسلاح أبيض بسبب أولوية المرور ببدر للمحاكمة

أمرت نيابة القاهرة الجديدة الكلية بإحالة سائق لمحكمة الجنايات لاتهامه بقتل سائق توك توك بسبب أولوية المرور بمدينة بدر.

وذكر قرار الإحالة أن المتهم و.ع سائق كان بينه وبين المجنى عليه خلافات ومشاجرات سابقة، وتربص المتهم للمجنى عليه وتشاجر معه على أولوية المرور وقام بطعنه بالسلاح الأبيض حتى لفظت أنفاسه الأخيرة.

وتلقى قسم شرطة بدر بلاغا من الأهالي يفيد بوجود جثة لسائق توك توك عقب مشاجرة بينه وبين سائق آخر.

وبالانتقال تم العثور على "محمد .ع" سائق توك توك مصاب بطعنة نافذة بالصدر، ومناقشة الشهود أقروا بأن المتهم افتعل مشاجرة بسبب أولوية المرور وقام بالتعدى بالضرب على المجني عليه وفر هاربا.

وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، أمر بتحرير المحضر اللازم وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم ضبط المتهم وأقر أمام نيابة القاهرة الجديدة الكلية بارتكابه الجريمة وأنه تعدى على المجنى عليه مستخدما سلاح أبيض بعد تعديه عليه بالألفاظ وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

عقوبة القتل

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.