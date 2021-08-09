أهالى بورسعيد يشيعون جنازة سائق اللنش الغارق منذ 6 أشهر

شيع أهالي محافظة بورسعيد، مساء اليوم الأحد، جنازة "رجب صبح"، سائق "اللنش" الغارق منذ قرابة 6 أشهر بغاطس البحر المتوسط أمام سواحل بورسعيد وعلى متنه 5 أشخاص، من مسجد الكبير المتعال عقب العثور على أشلاء من جثمانه بأحد شواطئ العريش.

جنازة سائق اللنش الغارق

وسادت حالة من الحزن الشديد بين المشيعين الذين دخل بعضهم في نوبة من البكاء بينما قام آخرون بالصراخ.



جنازة سائق اللنش الغارق



وكانت قد نجحت جهود فرق الإنقاذ في انتشال جثة محمد السيد محمود الخنيني، 37 عامًا، وعُثر على جثة "ماهر جابر خله عبيد"، 47 عاما على شاطئ رفح جنوب قطاع غزة، وجثتي "صلاح خالد رخا" و"محمود السيد حماده" على أحد الشواطئ، قبل أن يعثر على جثة "رجب صبح"، سائق اللنش، وانتقل عدد من أفراد أسرته إلى مدينة العريش وجرى نقله إلى بورسعيد، عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جنازة سائق اللنش الغارق

وكان "لنش إبراهيم رجب"، قد خرج مساء الثلاثاء 16 فبراير 2021، لأداء إحدى الخدمات التابعة لشركة خدمات بحرية، بتوصيل طرد قطع غيار إلى سفينة حاويات بغاطس البحر المتوسط، وعليه 5 أشخاص، إلا أن اللنش انقلب بهم وغرق.