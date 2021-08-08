وفد من مريدي الصديقية الشاذلية يزور رئيس رابطة الأشراف الأدارسة

توجه وفد من مريدى ومقدمى الطريقة الصديقية الشاذلية أكبر الطرق الصوفية فى مصر، لزيارة الشريف مصطفى الإدريسي رئيس رابطة الأشراف الأدراسة وشيخ الطريقة الإدريسية بعد تعرضه لحادث سير بمدينة دراو بمحافظة أسوان، نقل على أثره إلى مستشفى أسوان الجامعى، حيث تلقى العلاج الأولى ثم تم نقله إلى القاهرة لتلقى العلاج فى إحدى المستشفيات الخاصة.

وقال وفد الطريقة الصديقية الشاذلية إنه جاء بتكليف من الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، للإطمئنان على الشريف الادريسي الذى تعرض لحادث سير خلال اليومين الماضيين حيث تسبب هذه الحادث فى حدوث حاله من الحزن بين مريدى وأتباع الطرق الصوفية فى جميع أنحاء مصر.

كان من ضمن أعضاء الوفد التابع للطريقة الصديقية الشاذلية الذى زار الشريف الإدريسى الإعلامى حسن الشاذلى المتحدث الرسمى باسم الطريقة الصديقية الشالية والشيخ عبدالله بكير رئيس مجموعة نور النبى الإنشادية التابعة للطريقة الصديقية والدكتور عمرو الوردانى المقدم بالطريقة الصديقية والدكتور أحمد وسام المقدم بالطريقة الصديقية.

والطريقة الصديقية الشاذلية كما جاء بكتيب التعريف الخاص بها هى طريقة صوفية سُنية معترف بها من المجلس الأعلى للطرق الصوفية بالقرار رقم 11/2018، تهدف إلى التربية الدينية والروحية بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية والدعوة إلى العمل بها بالوعظ والإرشاد؛ فلا يجوز لأعضاء الطريقة القول بعقائد أو إتيان أفعال أو إقامة موالد أو احتفالات أو أذكار تخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب.

ويتصل سندها العلمي والروحاني إلى سيدي أبو الحسن الشاذلي من طريق العالم الكبير المحدث السيد عبد الله بن الصديق الغماري – من أكابر علماء علم الحديث الشريف – ويصل نسبه بسيدنا الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب حصل على عالمية الأزهر سنة 1931 وتوفى سنة 1992 وكان من أكابر تلاميذه فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة وأذن له بالتربية والتسليك كما إذن له أيضا الإمام الرائد محمد زكي إبراهيم شيخ الطريقة المحمدية الشاذلية والشيخ الدكتور حسن عباس زكي شيخ الطريقة القاضية الشاذلية ولذلك فالصديقية الشاذلية تربطها صلات المودة والرحم بالكثير من الطرق الصوفية والشاذلية منها بوجه خاص.