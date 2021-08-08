«المصري للتأمين» يصدر نشرته عن مخاطر الكوارث الطبيعية والتغييرات المناخية

كشف الاتحاد المصري للتأمين مخاطر الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية وعلاقتها بصناعة التأمين.

وأضاف خلال نشرته الأسبوعية الصادرة اليوم، أنه تشمل الكوارث الطبيعية كل أنواع الطقس السيّئ والقاسي الذي يُشكّل تهديداً على صحة البشر وأمانهم وممتلكاتهم والبنية التحتية الحيوية، فالكوارث الطبيعية موسمية فجائية تحدث بلا سابق إنذار، وتُسبّب خسائر فادحة ممّا يُخضِع بعض الدول لفترات متكررة من انعدام الأمان، والاضطرابات، والخسائر الاقتصادية، وتُعتبر كلّ من الفيضانات، والعواصف الشتوية، وحرائق البراري، والأعاصير، والزلازل، والبراكين، وغيرها من الأمثلة على الكوارث الطبيعية.

ومن خلال تقرير للاتحاد المصري للتأمين كنظرة على الكوارث الطبيعية العالمية لعامى 2020-2021 فإن العديد من المناطق حول العالم ، يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم وشدة الظواهر الجوية الكارثية حيث أدى هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات الشديدة الناجمة فى بعض البلدان الى العديد من الكوارث الطبيعية التى حدثت فى العام الجارى 2021 منها على سبيل المثال لا الحصر.

وأكد المصري للتأمين أنه تسببت الأمطار الموسمية الغزيرة في انهيارات أرضية وفيضانات غمرت مناطق عديدة بالهند مما أدى إلى عزل مئات القرى ومقتل ما يقرب من 136 شخصًا بعد هطول أمطار غزيرة على الساحل الغربي للهند.

وأوضح الاتحاد أنه تعرضت ألمانيا لموجه من الفيضانات الهائلة تسبب بها هطول أمطار غزيرة أسفرت عن أكثر من 130 قتيلا بالاضافة الي حدوث فيضانات مفاجئة دمرت أجزاء من أوروبا الغربية مخلفة العشرات من القتلى وغيرهم في عداد المفقودين.

وأشار إلى أنه شهدت ولاية تكساس الأمريكية أضرارًا مدمرة بعد تساقط كثيف لحبات برد ضخمة حطمت نوافذ المنازل والسيارات واخترقت أسقفها.