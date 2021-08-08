تأجيل محاكمة 3 متهمين في مواقعة «فتاة الساحل» لـ13 سبتمبر

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، برئاسة المستشار عبده عطية، تأجيل محاكمة 3 متهمين لمواقعتهم أنثى بغير رضاها لجلسة 13 سبتمبر المقبل لحضور الشهود.

وخلال التحقيقات أنكر المتهم الرئيسي "أمير.م"، 29 سنة، مواقعة أنثى هي “ياسمين ح ح” بغير رضاها وذلك عقب تخديرها واستغلال غيابها عن الوعي، ووجهت النيابة للمتهم تهم انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بأن التقطت مقطعا مصورا لها في مكان خاص منزل بالساحل الشمالي، حال مواقعتها دون رضاها على النحو المبين بالتحقيقات؟ ليرد على الاتهام بـ"محصلش".

واستطرد المتهم في أقواله اللي أنا أعرفه عن الموضوع ده ان أنا كنت اتعرفت على عمرو ف في آخر سنة 2012 وأول سنة 2013 و بقينا أصحاب أنا وهو ومجموعة لغاية تقريبا أول 2015 الفترة دي كنا بنخرج على طول مع بعض ونروح حفلات، وكانت حياتنا فيها حرية جامدة وأنا أفتكر 3 مرات شاركت في أحداث جنس جماعي المرتين الأولى والثانية كانوا في بيته عمرو مرة كان معايا عمرو ومرة ثانية كان معايا واحد اسمه محمد ب، وفاكر أن البنت في المرة دي مكنتش مصرية والمرة الثالثة كنت في الساحل تقريبا في مراسي وكان معايا في المرة دي يوسف قرة ومش فاكر البنت كانت مين وفي المرات دي كلها كان الموضوع بمزاج البنات أكيد.

وتابع المتهم أنا رحت حفلة اللي بيتكلموا عليها على السوشيال ميديا، وكان معايا واحدة صاحبتي اسمها عالية س وبعد ما خلصنا حفلة تي دانس كان في كذا حفلة أفتر بارتي في فندق فيرمونت نايل سيتي وأنا طلعت واحدة منهم كانت معمولة في سويت ومش فاكر الدور ولا الرقم ولا باسم مين، وقابلت في السويت ده مجموعة من الولاد والبنات مش أقل من 30 واحد أنا فاكر منهم عمرو ح وعمرو ف وخالد م وعمرو ح والسداوي، وبعد كده بدأ يجيني تهديدات من أرقام برة مصر بيطالبوني بالفيديو في واقعة الفيرمونت.

وذكرت النيابة في تحقيقاتها أن المتهمون الثلاثة في عام 2015 اغتصبوا أنثى في قرية سياحية بالساحل الشمالي، مضيفة أنه ثبت من مشاهدة تسجيل مرئي (فيديو) لجانب من الواقعة ظهر فيه اثنان من المتهمين يعتديان جنسيًّا على المجني عليها.

وقالت المجني عليها إنها توجهت بدعوة من صديقها المتهم الأول "شريف الكومي" في عام 2015 لقضاء عدة أيام معه بقرية شهيرة بالساحل الشمالي، حيث التقته برفقة كل من شقيقه عمرو، والمتهم الثاني يوسف قرة وآخرين لا تعلمهم، وظلت بالوحدة يومين قدم إليها في ليلة اليوم الثاني أحد المذكورين مشروبًا كحوليًا رفضت شربه لرؤيته وقد دس مادة غريبة به، ثم شربت لاحقًا مشروبات كحولية أعدت بعضها، وانتابها على إثر شرابها شعور بالنعاس فآوت إلى غرفتها منفردة، ثم واكب ذلك شعورها بمواقعتها جنسيًّا دون رضاها أو قدرتها على المقاومة والاستغاثة.

وأضافت الضحية بأن صديقتها أكدت لها تعرضها للاعتداء من قبل المتهمين لاعتيادهم مواقعة الفتيات کرهًا عنهن بعد تخديرهن وتصويرهن في أوضاع جنسية.

واستندت النيابة في أمر الإحالة إلى شهادة المجني عليها و6 آخرين، بالإضافة لتقرير فحص التسجيل الصادر من "الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية" بوزارة الداخلية والذي أثبت تطابقَ القياسات البيومترية للمجنى عليها ولمتهمٍ محبوس مع قياساتهما في صورهما المأخوذة لهما على الطبيعة.

وأوضحت أن التسجيل كان قد أُرفِق بالبلاغ المقدم "للنيابة العامة" في واقعة التعدي على فتاة "بفندق فيرمونت نايل سيتي"، فأجرت تحقيقاتها في الواقعتين.