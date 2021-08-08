الأحد 08 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية يلتقى نظيره البحرينى على هامش زيارته للمنامة

وزير الخارجية يلتقي
وزير الخارجية يلتقي نظيره البحريني

التقى وزير الخارجية سامح شكري، منذ قليل، نظيره البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، على هامش زيارته الرسمية إلى العاصمة البحرينية المنامة. 

وكتب السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات "تويتر":"المنامة الآن.. وزير الخارجية سامح شكري يلتقي وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف الزياني".

وأضاف "حافظ":"حديث أخوي ومستفيض حول سبل الدفع قُدمًا بالعلاقات الثنائية بين البلدين، فضلًا عن تنسيق المواقف وتبادل الرؤى حيال المُستجدات الإقليمية المُتلاحقة".

وكان السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، صرح بأن وزير الخارجية سامح شكري، توجه مساء أمس السبت، في زيارة رسمية إلى العاصمة البحرينية المنامة.

وأشار حافظ، في بيان للخارجية، إلى أنه من المقرر أن ينقل "شكري"، خلال الزيارة، رسالة خطية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تتعلق بدفع العلاقات الثنائية قُدمًا في مختلف مجالاتها، والتنسيق حيال مُجمل التطورات الإقليمية، على نحو يُعزز ركائز الاستقرار في المنطقة، ويصون مُقومات الأمن القومي العربي.     

كما سيعقد وزير الخارجية جلسة مشاورات رسمية مع نظيره البحريني الدكتور عبداللطيف الزياني.

العلاقات المصرية البحرينية

وبلغت العلاقات البحرينية المصرية أسمى مراتب التضامن ووحدة الصحف في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويتميز عهده بأنه أكثر الفترات التاريخية ازدهارًا في علاقات مصر بالبحرين والخليج العربي.

وفي ظل ما يشهده العالم العربي والمنطقة من تطور وتسارع في مجريات الأحداث، أصبحت العلاقات الاستراتيجية بين البلدين تعتمد على ثلاثة محاور رئيسة هي: التعاون الوثيق بين القيادتين وتأكيد البلدين دعمهما ومساندتهما للآخر في مواجهة مختلف التحديات، والتعاون المشترك في شتى المجالات.

E8Qir-rXIAMUQsD
E8Qir-rXIAMUQsD
E8Qir-xXEAQ-Pon
E8Qir-xXEAQ-Pon
وزير الخارجية سامح شكري البحرين المنامة عبداللطيف بن راشد الزياني

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثالوث الأعداء

الأكثر قراءة

براتب 6 آلاف جنيه.. «القوى العاملة» توفر فرص عمل جديدة

لحظة وصول محمد حسان إلى مقر محاكمة المتهمين فى «داعش إمبابة» (صور)

وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز بعد صراع طويل مع المرض

هل يفتح «دلتا بلس» الطريق لموجة رابعة من كورونا في مصر؟

مستشار الرئيس يكشف سبب وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز (فيديو)

«ساعدوهم يعدوا الوقت الصعب».. عمرو وهبة يناشد عدم تصوير «دنيا» و«إيمى» فى جنازة دلال عبدالعزيز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا؟ (نساء الظل)

عبدالوهاب داود

فى محبة دلال عبدالعزيز.. روح مصر الطيبة

ماجد حبته

إثيوبيون يقاومون الإبادة

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «3»

ماجد حبته

لا حوار مع الخلايا السرطانية

أحمد المريخي

حتى لا يتحول الشاعر إلى قاتل

مدحت بشاى

العذراء وأيقوناتها الخالدة

د. محمد عفيفي

تاريخنا وأسماء الشوارع «1-2»

صور

الزمالك والمحلة.. لحظة منح القائد شيكابالا الحاوي أيمن حفني شارة القيادة

الشوط الأول.. الزمالك يضرب غزل المحلة بـ 3 أهداف

الحر في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

أوليمبياد طوكيو.. الإسرائيلية لينوى أشرم تحصد الميدالية الذهبية فى الجمباز الإيقاعى

637 إصابة جديدة بكورونا فى إسرائيل

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويعتدون على مركبات الفلسطينيين