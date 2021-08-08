وزير الخارجية يلتقى نظيره البحرينى على هامش زيارته للمنامة

التقى وزير الخارجية سامح شكري، منذ قليل، نظيره البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، على هامش زيارته الرسمية إلى العاصمة البحرينية المنامة.

وكتب السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات "تويتر":"المنامة الآن.. وزير الخارجية سامح شكري يلتقي وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف الزياني".

وأضاف "حافظ":"حديث أخوي ومستفيض حول سبل الدفع قُدمًا بالعلاقات الثنائية بين البلدين، فضلًا عن تنسيق المواقف وتبادل الرؤى حيال المُستجدات الإقليمية المُتلاحقة".

وكان السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، صرح بأن وزير الخارجية سامح شكري، توجه مساء أمس السبت، في زيارة رسمية إلى العاصمة البحرينية المنامة.

وأشار حافظ، في بيان للخارجية، إلى أنه من المقرر أن ينقل "شكري"، خلال الزيارة، رسالة خطية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تتعلق بدفع العلاقات الثنائية قُدمًا في مختلف مجالاتها، والتنسيق حيال مُجمل التطورات الإقليمية، على نحو يُعزز ركائز الاستقرار في المنطقة، ويصون مُقومات الأمن القومي العربي.

كما سيعقد وزير الخارجية جلسة مشاورات رسمية مع نظيره البحريني الدكتور عبداللطيف الزياني.

العلاقات المصرية البحرينية

وبلغت العلاقات البحرينية المصرية أسمى مراتب التضامن ووحدة الصحف في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويتميز عهده بأنه أكثر الفترات التاريخية ازدهارًا في علاقات مصر بالبحرين والخليج العربي.

وفي ظل ما يشهده العالم العربي والمنطقة من تطور وتسارع في مجريات الأحداث، أصبحت العلاقات الاستراتيجية بين البلدين تعتمد على ثلاثة محاور رئيسة هي: التعاون الوثيق بين القيادتين وتأكيد البلدين دعمهما ومساندتهما للآخر في مواجهة مختلف التحديات، والتعاون المشترك في شتى المجالات.

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