الأحد 08 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

نتيجة الثانوية العامة.. حقيقة ارتفاع نسبة الرسوب هذا العام

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة

نفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ما تم تداوله على السوشيال ميديا حول تزايد نسبة الرسوب فى الثانوية العامة هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ“الدستور” أن كل ما يتم تداوله حول نسب الرسوب والنجاح غير صحيحة بالمرة وغير دقيقة وأنه حتى الآن لم تحصد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور طارق شوقي النسبة النهائية للنجاح.

وأكدت المصادر أنه فور الانتهاء من تصحيح امتحانات الثانوية العامة سوف تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى بيان رسمي لها كافة التفاصيل الخاصة بالنتيجة سواء كانت نسبة النجاح أو نسبة الرسوب أو عدد الأوائل أو غيرها من الإحصائيات والنسب التى تخص نتيجة الثانوية العامة لعام 2021.

وناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة بعدم الانسياق وراء الشائعات الخاصة بالنتيجة والالتزام فقط بما تصدره وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من بيانات رسمية أو ما يعلنه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم حول نتيجة الثانوية العامة لعام 2021 على صفحته الشخصية والرسمية المعروفة على الفيس بوك، مؤكدة المصادر أن الوزير لا يملك أى حساب على منصات السوشيال ميديا غير حساب فيسبوك وأى حسابات منتشرة على تويتر والانستجرام غير صحيحة ولا تخص وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي.

وتواصل وزارة التربية والتعليم تصحيح امتحانات الثانوية العامة التى انتهت فى 2 اغسطس الماضي، ويتم التصحيح لأول مرة بطريقة الكترونية بدلًا من يدوية، وكشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن التظلمات سوف تكون متاحة فى نتيجة الثانوية العامة لعام 2021 هذا العام لأنها قانونية ولا يمكن منعها وسوف يتم الإعلان عن تفاصيلها مثلما تم الإعلان عن تفاصيل تظلمات الدبلومات الفنية.

رسمية نتيجة الثانوية الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم السوشيال ميديا الدكتور طارق شوقي طلاب الثانوية العامة نتيجه الثانويه العامه

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثالوث الأعداء

الأكثر قراءة

كل شيء عن لقاح الجرعة الواحدة «جونسون آند جونسون»

وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز بعد صراع طويل مع المرض

محمد حسان: تنظيم داعش هو رأس الخوارج وهم أصحاب الانحراف الفكرى

براتب 6 آلاف جنيه.. «القوى العاملة» توفر فرص عمل جديدة

محمد حسان: نخطب فى الناس لـ«تربيتهم» لا للعلم والدعوة

هل يفتح «دلتا بلس» الطريق لموجة رابعة من كورونا في مصر؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا؟ (نساء الظل)

عبدالوهاب داود

فى محبة دلال عبدالعزيز.. روح مصر الطيبة

ماجد حبته

إثيوبيون يقاومون الإبادة

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «3»

ماجد حبته

لا حوار مع الخلايا السرطانية

أحمد المريخي

حتى لا يتحول الشاعر إلى قاتل

مدحت بشاى

العذراء وأيقوناتها الخالدة

د. محمد عفيفي

تاريخنا وأسماء الشوارع «1-2»

صور

جنازة الفنانة دلال عبدالعزيز

الزمالك والمحلة.. لحظة منح القائد شيكابالا الحاوي أيمن حفني شارة القيادة

الشوط الأول.. الزمالك يضرب غزل المحلة بـ 3 أهداف

محطة تل أبيب

المزيد

خارجية فلسطين: قضية «بيتا» تتصدر الأولوية في الدبلوماسية الفلسطينية

عودة ثنائى «فوضى».. نتفليكس تعرض المسلسل الإسرائيلي الجديد «Hit and run»

أوليمبياد طوكيو.. الإسرائيلية لينوى أشرم تحصد الميدالية الذهبية فى الجمباز الإيقاعى