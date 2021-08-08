نتيجة الثانوية العامة.. حقيقة ارتفاع نسبة الرسوب هذا العام

نفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ما تم تداوله على السوشيال ميديا حول تزايد نسبة الرسوب فى الثانوية العامة هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ“الدستور” أن كل ما يتم تداوله حول نسب الرسوب والنجاح غير صحيحة بالمرة وغير دقيقة وأنه حتى الآن لم تحصد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور طارق شوقي النسبة النهائية للنجاح.

وأكدت المصادر أنه فور الانتهاء من تصحيح امتحانات الثانوية العامة سوف تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى بيان رسمي لها كافة التفاصيل الخاصة بالنتيجة سواء كانت نسبة النجاح أو نسبة الرسوب أو عدد الأوائل أو غيرها من الإحصائيات والنسب التى تخص نتيجة الثانوية العامة لعام 2021.

وناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة بعدم الانسياق وراء الشائعات الخاصة بالنتيجة والالتزام فقط بما تصدره وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من بيانات رسمية أو ما يعلنه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم حول نتيجة الثانوية العامة لعام 2021 على صفحته الشخصية والرسمية المعروفة على الفيس بوك، مؤكدة المصادر أن الوزير لا يملك أى حساب على منصات السوشيال ميديا غير حساب فيسبوك وأى حسابات منتشرة على تويتر والانستجرام غير صحيحة ولا تخص وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي.

وتواصل وزارة التربية والتعليم تصحيح امتحانات الثانوية العامة التى انتهت فى 2 اغسطس الماضي، ويتم التصحيح لأول مرة بطريقة الكترونية بدلًا من يدوية، وكشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن التظلمات سوف تكون متاحة فى نتيجة الثانوية العامة لعام 2021 هذا العام لأنها قانونية ولا يمكن منعها وسوف يتم الإعلان عن تفاصيلها مثلما تم الإعلان عن تفاصيل تظلمات الدبلومات الفنية.