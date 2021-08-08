الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى ميلاد شيخ الرهبان مينا التوحد.. اليوم

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأحد 8 أغسطس، بذكرى ميلاد شيخ رهبان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والذي يتمم من عمره 119 عامًا، وهو الراهب القمص مينا التوحد.

والراهب القمص مينا التوحد من رهبان دير السيدة العذراء مريم الشهير بالبراموس بصحراء وادي النطرون، حيث ترهب في 25 فبراير عام 1928.



أخذ القمص مينا لقَّب المتوحد بعد فترة من بداية توحده في مغارات، و خدم في كنيسة القديس مارمينا بمنطقة مصر القديمة، وعاش حياة هادئة تتسم بالقداسة، وهو تلميذ البابا كيرلس السادس البطريرك 116 الراحل.

الجدير أن الكنيسة القبطية، بدأت اليوم السبت 7 أغسطس صوم السيدة العذراء مريم على مدار 15 يومًا متتاليًا، يحتفي خلالهم أقباط مصر بزيارة الأديرة والكنائس التي تحمل اسم السيدة العذراء.

ويعتبر صوم السيدة العذراء مريم من أصوام الدرجة الثانية، وتسمح خلالهم الكنيسة القبطية بأكل الأسماك بجانب المأكولات النباتية، وتمتنع تمامًا عن الطعام الحيواني.

وتبدأ الكنائس التى تحمل اسم السيدة العذراء مريم بجميع المحافظات، أولى فعاليات النهضات الروحية، في مساء كل يوم مع بدء الصوم، وتتضمن طقس صلاة العشية، زفة للسيدة العذراء، عبارة عن دورة يحمل فيها الأسقف أو راعي الكنيسة أيقونة العذراء ثلاثة مرات، مع مدائح العذراء مريم، التي يتلوها الشمامسة والشعب، ويتفاعل فيها النسوة بالزغاريد.

ويتضمن البرنامج اليومى للعذراء، كورال للأطفال أو الشباب يشمل مدائح وتراتيل العذراء باللغات العربية والقبطية واليونانية القديمة، وتتختم النهضات في كل يوم بعظة روحية، تستضيف خلالها كل كنيسة أسقف أو كاهن أو خادم من مكان خارج الإيبارشية، حتى تنتهى في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وخلال الاحتفالات السنوية، التي أطلقتها الكنيسة القبطية خصيصًا لتكريم "العذراء" تلك السيدة التي اكتسبت مكانة كبيرة لدى جميع الطوائف، تستقبل أديرة وكنائس السيدة العذراء مريم آلاف الزائرين للاحتفاء بها خلال الـ15 يومًا.