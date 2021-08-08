أبرزها الأسماك واللحوم.. 9 سلع تقود فاتورة الاستيراد للانكماش خلال شهر

رصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أهم السلع التى انخفضت قيمة وارداتها، رغم ارتفاع القيمة الإجمالية للواردات لـ 6.45 مليار دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 4.76 مليار دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بنسبة ارتفاع قدرها 35.4%، والتى تمثلت فيما يلى:



بلغت قيمة الواردات من خلاصات للدباغة والصباغة 59.3 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 74.2 مليون دولار خلال شهر مايو 2020 بنسبة انخفاض قدرها 20.4%.



وبلغت قيمة الواردات من أسماك بما فيها أسماك محفوظة 65.1 مليون دولار خلال مايو 2021 مقابل 78.3 مليون دولار خلال مايو 2020 بنسبة انخفاض قدرها 16.8%.



بينما بلغت قيمة الواردات من لحوم 58.6 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 114.1 مليون دولار خلال شهر مايو 2020 بنسبة انخفاض قدرها 48.6%.



وبلغت قيمة الواردات من محركات ومولدات 52.6 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 63.9 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بنسبة انخفاض قدرها 17.7%.



كما بلغت قيمة الواردات من ورق صحف39.4 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 47.6 مليون دولار خلال شهر مايو 2020 بنسبة انخفاض قدرها 17.1%.



وبلغت قيمة الواردات من أنابيب ومواسير ولوازمها من حديد أو صلب 30.3 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 48.3 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بنسبة انخفاض قدرها 37.2%.



وبلغت قيمة الواردات من أجهزة اتصالات وسنترالات 27.6 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 29.3 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بنسبة انخفاض قدرها 5.9%.



وأيضًا بلغت قيمة الواردات من زيوت وشحوم ودهون حيوانية ونباتية 21.9 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 150.7مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه بنسبة انخفاض قدرها 85.5%.



وبلغت قيمة الواردات من جرارات وحدات كاملة 17 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 24.6 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه بنسبة انخفاض قدرها 31%.