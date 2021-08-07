حبس عامل قتل والده في الدقهلية

قرر المستشار أحمد المسلمي رئيس نيابة طلخا الجزئية، وتحت إشراف المستشار الدكتور محمد حفني، القائم بأعمال المحامي العام الاول لنيابات جنوب المنصورة، بمحافظة الدقهلية حبس عامل على ذمة التحقيقات لحين ورود تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابستها وتقرير الطب الشرعي بعد اتهامه بقتل والده بطعنة نافذة بسكين بمركز نبروه بعد نشوب مشاجرة بينهم بسبب تعدي والده على والدته وإحضاره زوجته الثانية للمنزل.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية للواقعة أمام النيابة، مؤكدا ارتكابه للواقعة دون قصد بعدما أحضر والده زوجته التانية ويكيد بها والدتي.

وقال محمد 23 عاما، إن والده كان دائم الخلاف مع والدته وتزوج من سيدة أخري ومن بعد زواجه منها وتبدلت أحواله.

وأضاف أنه من بعد زواج المجني عليه "والده" وكان دائما يكيد امي ويؤكد انه سيحضر زوجته الثانية الى المنزل الذي نقيم فيه بجوار مسجد الأربعين إلا أنني وأشقائي كنا دائما نرفض ذلك.

وتابع: “حضر والدي ليلة الحادث وأتي بزوجته الثانية إلى المنزل وحاول طرد أمي إلا أن نشبت مشاجرة معها حتى تدخلت على إثرها وعند معاتبته على ما قام به نشبت بيننا مشاجرة وقام بدفعي على الأرض والتعدي عليا مما دفعني دون وعي الى استلال سكين وطعنه”.

كان اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، قد تلقي إخطارا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة نبروه من مستشفى نبروه المركزي، بوصول عبد الناصر السيد رمضان الغرباوي، 50 عاما، عامل ومقيم بندر نبروه مصابا بجرح نافذ بالبطن من الجهة اليمنى "إدعاء تعدي" وتوفي عقب وصوله.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه بقيادة الرائد محمد علي إسماعيل، رئيس المباحث، وبسؤال زوجة المتوفى السيده محمد رمضان، 44عاما، ربة منزل، ومقيمة بذات العنوان، قررت بأن زوجها دائم التعدي عليها بالضرب، وحال معاتبة نجلهما "محمد" 23 عاما، عامل ومقيم بذات العنوان له حدثت مشادة كلامية بينهما قام على إثرها نجلهما بالتعدي عليه بالضرب بآلة حادة" سكين وإحداث إصابته التي أودت بحياته.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه من ضبط المتهم وبإرشاده ضبطت الأداة المستخدمة فى الجريمة.

حرر عن ذلك المحضر رقم 7567/2021 جنح مركز نبروه والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.