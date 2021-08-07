الأحد 08 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تراجع شعبية إخوان المغرب في الانتخابات المهنية قبل شهر من التشريعية

اعضاء حزب العدالة
اعضاء حزب العدالة والتنمية المغربي

تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار المغربي، السبت، نتائج انتخابات أعضاء الغرف المهنية بفوزه بأكثر من 600 مقعد وفق بيان لوزير الداخلية عبد الواحد لفتيت، تضمن النتائج الرسمية النهائية.

وأظهرت النتائج حصول حزب الأحرار (ليبرالي من يمين الوسط) على المرتبة الأولى فيما حل حزب العدالة والتنمية الإخواني ثانيا في هذه الانتخابات المهنية، وفقا للعربية.

ووفقا لمراقبين، فأنه لم يتمكن العدالة والتنمية من تجاوز عتبة نصف ما حققه غريمه حزب الأحرار إلا بالكاد، على أنه مؤشر مهم وذات دلالات فيما يخص اتجاهات الرأي العام والناخبين قبل شهر فقط من موعد انتخابات عامة حاسمة تأمل القوى التقدمية والوطنية في المغرب أن تلحق خلالها هزيمة بإخوان بنكيران الموجودون في السلطة منذ عشر سنوات.

فيما قال وزير الداخلية المغربي إن "هذا الاقتراع جرى على صعيد كافة الدوائر الانتخابية المهنية، في ظروف عادية ووفقا للضوابط والضمانات والقواعد القانونية التي تحكم العمليات الانتخابية، بحضور ممثلي لوائح الترشيح والمترشحين المتنافسين، حيث لم يسجل أي حدث من شأنه التأثير على سير عملية الاقتراع أو فرز الأصوات" على حد قوله.

وشارك في الانتخابات المهنية المغربية أكثر من اثني عشر ألف مترشح من بينهم 2940 امرأة، للتنافس على 2230 مقعدا مخصصا للغرف المهنية، التجارة والصناعة والخدمات، والصيد البحري، والفلاحة والصناعة التقليدية.

وتساهم هذه الانتخابات في تحديد ملامح البرلمان والمشهد السياسي والحكومي المقبل في المغرب، و قد أظهرت النتائج طبيعة الهيئة الناخبة المعنية باختيار ممثلي الغرف المهنية في مجلس المستشارين الغرفة الثانية للبرلمان المغربي.

ويشهد حزب العدالة والتنمية المغربي سقطات وخلافات واسعة، حيث أعلن رئيسُ الحكومة المغربية السابق والأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبدالإله بنكيران، في مارس الماضي، تجميدَ عضويته في حزبه احتجاجاً على مصادقة الحكومة على تشريع زراعة القنب الهندي، في إطار أزمة عميقة يتعرض لها هذا الحزب الإسلامي الذي يقود الائتلاف الحكومي في المغرب منذ نوفمبر 2011.

اخوان المغرب المغرب انتخابات المغرب الانتخابات المهنية تراجع شعبية

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وائل لطفي

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