حنان موسى: نستهدف العمل ثقافيًا فى مراكز المحافظات وقراها لمدة 4 أسابيع

قالت الدكتورة حنان موسى، وكيل وزارة الثقافة للدراسات والبحوث، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالهيئة العامة لقصور الثقافة، إن الجولة الأولي من الأنشطة الثقافية والفنية ستنتهي غدًا بقرى مركز ساحل سليم بأسيوط بإقليم وسط الصعيد الثقافى، والتى تنفذها الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة، بالتعاون مع مديريات «الشباب والرياضة، التربية والتعليم، والمجلس القومى للمرأة ومؤسسات المجتمع المدنى» بأسيوط، والتى من المقرر أن تستمر حتى نهاية شهر أغسطس الجاري.

أوضحت رئيس الادارة المركزية للبحوث بـ"قصور الثقافة" لـ"الدستور"، أن وزارة الثقافة تركز من خلال قطاعاتها«الهيئة العامة لقصور الثقافة، صندوق التنمية الثقافية، المجلس الأعلى للثقافة، الهيئة العامة للكتاب» على فى العمل بالمركز الرئيسية بالمحافظات وقراها وذلك لمدة 4 أسابيع، وذلك فى إطار المبادرة الخاصة بالعمل الثقافي فى قري ومراكز محافظات مصر.

وأقام قصر ثقافة ساحل سليم ورشة بعنوان «ريادة الأعمال وإقامة المشاريع التنموية الصغيرة» بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بأسيوط، قدم خلالها الدكتور محمد حسين صالح عضو المجلس القومي للمرأة رؤية جوهرية عن كيفية الربط بين المشاريع الصغيرة والريادة، لتحسين المهارات والكفاءات والتعرف على المشاريع الصغيرة، كونها تشكل ميدانا إنتاجيا وتسويقيا، ولما للريادة من دور مهم وبارز في تطوير أفكار هذه المشاريع وقدراتها، بحيث تصبح مشاريع أعمال ناجحة وتأخذ أبعاد وقدرات تضمن لها الاستمرارية والتطور، وحتى تصبح نواة لمشاريع كبيرة بما يتناسب مع متطلبات السوق المحلية، كما أوضح الفرق بين المشاريع الصغيرة والريادة وكيفية القدرة على إدارة هذه المشاريع التنموية والخدمية، وناقش مع الحضور كيفية عمل دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، كما استمرت فعاليات ورشة السجاد بجانب ورشة التلي وورشة الخيامية.

وبمركز شباب قرية الشامية أقيمت عدة ورش فنية لأهالي القرية، تضمنت ورش «أشغال حلي، حكي لأطفال القرية، كيفية صنع شنط من شرائط الساتان، الطرق على النحاس، عجينة السيراميك»، بالإضافة لمشاهدة لجنة اكتشاف المواهب المشكلة من فرع ثقافة أسيوط مواهب الأطفال في مختلف المجالات، كما أقامت الدكتورة كريمة الحفناوي حوار مع الحضور من أهالي القرية حول قضايا تعليم الفتيات، وزواجهن في سن صغيرة، وما هي فرص العمل المتاحة لهن، ودور المشروعات الصغيرة في إتاحة هذه الفرص، متطرقة إلى أهمية العمل العام التطوعي والمشاركة فيه، مؤكدة على أهمية مبادرة حياة كريمة ومشاركة وزارة الثقافة فيها لبناء الإنسان المصري، وقدمت د. حنان موسي مداخلة حول أهمية إتاحة فرص العمل، مؤكدة على أهمية أن يكون الإنسان مؤهلا للعمل الذي يريد التقدم لشغله، ثم قدمت فرقتي الأراجوز المصري (بقيادة محمد عبدالفتاح) والعرائس عروضها الفنية، تلاها عرض فنى لفرقة قصر ثقافة أسيوط للموسيقى العربية بقيادة المايسترو حسام حسني.