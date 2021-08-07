«الروم الأرثوذكس» تحتفل بعيد التجلي في كنيسة القديس جيورجيوس

ترأس الأنبا نيقولا أنطونيو مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس والوكيل البطريركي للشؤون العربية والمتحدث الرسمي باسم الكنيسة في مصر، الاحتفال بعيد تجلي السيد المسيح في كنيسة القديس جيورجيوس بطنطا.

كما ترأس الصلاة على العنب وتوزيعه على المؤمنين بعد القداس الإلهي كما رتب طقس خدمة العيد في كنيستنا الأرثوذكسية.

وقال الأنبا نيقولا: “داعين بالتعافي للأرشمندريت نقولا فانوس بعد العملية الجراحية التي أجريت له وأن يشارك معنا في قداس عيد رقاد والدة الإله”.