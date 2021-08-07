مصرع وإصابة 7 بينهم ربة منزل في حادث مروري بالدقهلية

شهد طريق دمياط - كفرالشيخ الساحلي، أمام مدينة المنصورة الجديدة، بمحافظة الدقهلية حادثًا مروريًا مروعًا، إثر تصادم جرار زراعي وسيارة ملاكي، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد سائق السيارة، ما أسفر عن مصرع ربة منزل مصرعها وأصيب 6 آخرون.

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور قسم شرطة جمصة، من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم على الطريق الدولي دمياط - كفرالشيخ، أمام مدينة المنصورة الجديدة.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة جمصة، بقيادة الرائد محمد الشربيني، رئيس المباحث، إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين أن طرفي الحادث كل من الجرار الزراعي رقم «ج ي أ 7872، يجر مقطورة حفار، قيادة رضا م ع، 46 سنة، سائق، ومقيم بقرية «أم الرضا»، دائرة مركز كفر البطيخ بمحافظة دمياط، باتجاه كفر الشيخ، والسيارة رقم (د را 720،) بيك أب قيادة «محمد ع م، 17سنة، سائق، ومقيم في قرية ط 57 حفير شهاب الدين، دائرة مركز الستاموني، بذات الاتجاه.

وتبين وقوع الحادث بسبب اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة، مما أدى إلى اصطدامه بالجرار الزراعي من الخلف، مما تسبب في وفاة «جملات ع ع 55 سنة، ربة منزل، ومقيمة بقرية 57 حفير شهاب الدين، وإصابة كل من قائد السيارة بجرح قطعي بالقدم اليسرى، و«محمد أ ع 31 سنة، فلاح، باشتباه نزيف داخلي بالبطن، وابنة شقيقه أسماء م أ ، بجرح قطعي بالجبهة وكدمات متفرقة بالجسم، و نهى ه 40 سنة، ربة منزل، بجرح أعلى العين اليسرى وكدمات متفرقة بالجسم، و زينب ع ال، 22 سنة، ربة منزل، باشتباه نزيف داخلي بالبطن، ومحمد م ال 16 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وجميعهم من مستقلي صندوق السيارة الملاكي، يقيمون بقرية 57 الحفير دائرة مركز الستاموني.

وبسؤال قائدي المركبتين، أيدا مضمون الفحص، وتم تحرير المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية.

وجرى رفع آثار الحادث ولم يؤثر ذلك على سير الحركة المرورية بالمكان، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1000 لسنة 2021 جنح قسم جمصة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.