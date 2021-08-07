السبت 07 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«قصور الثقافة» تنعي رحيل الشاعر الغنائي حسن رياض

حسن رياض
حسن رياض

نعت الهيئة العامة لقصور الثقافة قيادة وعاملين، وفاة الشاعر حسن رياض الذى وافته المنية أمس الجمعة 6 أغسطس بعد مروره بأزمة صحية، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

وشيعت أسرة الشاعر الغنائي حسن رياض، جنازته أمس عقب صلاة الجمعة، من مسجد السيدة نفيسة، وتم دفنه في مقابر أسرته بالخفير في منطقة الدراسة.

وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، استجابت أول أمس، لمطالب الأدباء والمثقفين، بالتدخل لإنقاذ حياة الشاعر، الذي كان بحاجة للدخول لعناية مركزة، ووعدت بتوفير كافة الدعم اللازمة لرعايته وعودته إلى الإبداع، إلا أن أمر الله نفذ أمس.

يعد رياض أحد فرسان الكلمة فى مجال الشعر، وتميز بأسلوب خاص فى التعبير عن جمالياته، حيث قام بكتابة العديد من الأغانى، وشارك في اكتشاف العديد من المواهب في الشعر والغناء، ولعب دورا كبيرا في نشر الثقافة والمعرفة من خلال عمله بقصور الثقافة، كما شارك في العديد من الأمسيات الشعرية التى أقامتها وزارة الثقافة بمختلف قطاعاتها، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني.

قدم حسن رياض مجموعة أغاني مع نخبة من المطربين والمطربات، منها "من غير ما تتكلمي" و"اللي أشترى" للفنان علي الحجار، و"ع النواصي" و"برج حمام"، و"عالم واحد"، وأمل وهبي "يا بت بيقولك أبوكي"، سيمون "مالك بيا"، وغيرهم.

وكتب حسن رياض، أغنية خلال الفترة الماضية، نالت إعجاب الفنانة حنان ماضي عندما استمعت لها بالصدفة، فطلبتها منه، وبعدها كانت الأغنية على موعد مع صدفة أخرى، قبل أن يتم الشروع في تسجيلها.

وانتهت بالفعل المطربة حنان ماضى من تسجيل الأغنية منذ ما يقرب من عام ولكن لم يتم طرحها حتى الآن.

الهيئة العامة لقصور الثقافة الشاعر حسن رياض وفاة الشاعر حسن رياض الشاعر الغنائي حسن رياض الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثالوث الأعداء

الأكثر قراءة

وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز بعد صراع طويل مع المرض

أوليمبياد طوكيو.. ذهبية تاريخية لمصر بتوقيع فريال أشرف

موعد جنازة الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز

دلال عبد العزيز.. قصة 97 يوما في المستشفى حتى الوفاة

موعد انكسار الموجة الحارة وطرق الوقاية منها

صورة جديدة لقاتلة فتاة المول فى البحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «3»

ماجد حبته

لا حوار مع الخلايا السرطانية

مدحت بشاى

العذراء وأيقوناتها الخالدة

د. محمد عفيفي

تاريخنا وأسماء الشوارع «1-2»

ماجد حبته

الأفغان يقاومون.. و«طالبان» تتوحش

عبد الرحيم طايع

أمية المتعلمين

د. القس صفوت البياضى

مصر رائدة بين دول العالم بوحدانيتها

جلال حمام

الغنوشى لا يؤمن بالدولة التونسية

صور

الحر في مصر

جنازة حسب الله الكفراوى

عرض خاص لفيلم الإنس والنمس

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية تدين جريمة قتل الاحتلال الإسرائيلى لمواطن فى نابلس

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: المجتمع الدولي يشهد جرائم الاحتلال ولا يزال مشلولا

الاحتلال الإسرائيلى يقصف عدة مواقع فى قطاع غزة ويلحق أضرارًا بالممتلكات