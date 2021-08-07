«قصور الثقافة» تنعي رحيل الشاعر الغنائي حسن رياض

نعت الهيئة العامة لقصور الثقافة قيادة وعاملين، وفاة الشاعر حسن رياض الذى وافته المنية أمس الجمعة 6 أغسطس بعد مروره بأزمة صحية، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

وشيعت أسرة الشاعر الغنائي حسن رياض، جنازته أمس عقب صلاة الجمعة، من مسجد السيدة نفيسة، وتم دفنه في مقابر أسرته بالخفير في منطقة الدراسة.

وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، استجابت أول أمس، لمطالب الأدباء والمثقفين، بالتدخل لإنقاذ حياة الشاعر، الذي كان بحاجة للدخول لعناية مركزة، ووعدت بتوفير كافة الدعم اللازمة لرعايته وعودته إلى الإبداع، إلا أن أمر الله نفذ أمس.

يعد رياض أحد فرسان الكلمة فى مجال الشعر، وتميز بأسلوب خاص فى التعبير عن جمالياته، حيث قام بكتابة العديد من الأغانى، وشارك في اكتشاف العديد من المواهب في الشعر والغناء، ولعب دورا كبيرا في نشر الثقافة والمعرفة من خلال عمله بقصور الثقافة، كما شارك في العديد من الأمسيات الشعرية التى أقامتها وزارة الثقافة بمختلف قطاعاتها، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني.

قدم حسن رياض مجموعة أغاني مع نخبة من المطربين والمطربات، منها "من غير ما تتكلمي" و"اللي أشترى" للفنان علي الحجار، و"ع النواصي" و"برج حمام"، و"عالم واحد"، وأمل وهبي "يا بت بيقولك أبوكي"، سيمون "مالك بيا"، وغيرهم.

وكتب حسن رياض، أغنية خلال الفترة الماضية، نالت إعجاب الفنانة حنان ماضي عندما استمعت لها بالصدفة، فطلبتها منه، وبعدها كانت الأغنية على موعد مع صدفة أخرى، قبل أن يتم الشروع في تسجيلها.

وانتهت بالفعل المطربة حنان ماضى من تسجيل الأغنية منذ ما يقرب من عام ولكن لم يتم طرحها حتى الآن.