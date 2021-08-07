العراق تسجل انخفاضاً في إصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، انخفاضا واضحاً بعدد إصابات كورونا بـ 7973 حالة مقارنة بـ 11435 إصابة يوم أمس.

وذكرت الوزارة الصحة العراقية، في بيان اليوم، انه بلغ عدد المتعافين وفقاً لبيان الموقف الوبائي الذي نشرته الوزارة اليوم 9112 حالة، فيما كان عدد الوفيات 59 .

وسجلت الوزارة تلقي 15164 مواطناً اللقاح المضاد لكورونا خلال 24 ساعة، ليبلغ إجمالي المتطعمين 2115456 شخصا.

كورونا حول العالم

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم ارتفع إلى 198 مليونًا و291 ألفًا و544 حالة.

وأفادت الجامعة- حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية- بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 4 ملايين و224 ألفًا و15 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررًا جراء تفشي الوباء، حيث ارتفع إجمالي الإصابات إلى 35 مليونًا و2148 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 613 ألفًا و224 حالة.​

كما أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الإثنين أنه تم إعطاء ٨٦٫٧ مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

ويُقدر متوسط معدل التطعيم في إيطاليا بـ510 آلاف و562 جرعة في اليوم، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق إيطاليا شهرًا واحدًا لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت إيطاليا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 31 أسبوعًا.

ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في إيطاليا إلى 4.36 مليون حالة، والوفيات إلى 128 ألفًا و68 حالة.

يُشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.