السبت 07 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إيقاف أعمال تركيب برج محمول بعقار ههيا المائل في الشرقية

عقار ههيا المائل
عقار ههيا المائل في الشرقية

أكدت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدثة الرسمية باسم محافظة الشرقية، أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قرر وقف أعمال تركيب وإزالة برج المحمول وأنه يفحص  بنفسه مشكله عقار ههيا المائل ويقوم بمراجعة الأوراق والموافقات وتقرير الاستشاري المقدم من مالك العقار.

وأضافت المتحدثة الرسمية أن محافظ الشرقية لن يسمح  بالإضرار بمصلحة السكان وأي  قرار سيتم اتخاذه من قبل المحافظ سيكون بناءا عن تقرير اللجنة الفنية والمحددات والضوابط وما ينص عليه القانون.

كما كلف المحافظ ماهر الشناف مدير إدارة البيئة بالديوان العام بتوفير مكاناً بديلاً  لإقامة برج المحمول نظراً لوجود مخالفات هندسية وإنشائية بالعقار المائل.

كما كلف رئيسة مدينة ههيا بإتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية أرواح المواطنين.

وأضافت المتحدثة الرسمية باسم محافظة الشرقية أنه لم يتم الإدلاء بأية تصريحات لأي موقع صحفي إلكتروني أو جهة صحفية وإعلامية بهذا الشأن وأي تصريح تم نشره في المواقع الإلكترونية الصحفية عارية من صفتها الرسمية، وتتحمل الجهة الناشرة مسئولية صحتها من عدمه.

وأكدت أن فور انتهاء محافظ الشرقية من فحص ملف برج ههيا المائل ومراجعة أوراقه سيتم نشر القرار الخاص به والصادر من الدكتور المحافظ  على الصفحة الرسمية للمحافظة.

وكان أهالى مركز ههيا بمحافظة الشرقية، بالدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، من أن حياتهم معرضة للخطر؛ بسبب مالك عقار يُصر على تركيب برج إرسال خاص بإحدى  شبكات المحمول، رغم أن المبنى مائل و لا يمكن أن يتحمل أحمال زيادة.

حيث يعيش أهالى حي الزوايدة، بشارع بحر مويس بمركز ههيا، حالة من الرعب، بعد أن تعرض عقار للميل، نتيجة بناء أدوار مخالفة، ما أحدث عيوب بالأساسات.

وقد أكد أهالى الحر، أن الخطر قد زاد، بعد أن تم التعاقد على تركيب برج لإحدى شبكات المحمول نظرا لخطورة مكان التركيب.

حماية الشرقية محمول فحص المواطنين مخالفات

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثالوث الأعداء

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