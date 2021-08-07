السبت 07 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الجمعة.. «صحتك مسئوليتنا» قافلة علاجية بنادى المهندسين بالإسكندرية

نقابة المهندسين بالإسكندرية
نقابة المهندسين بالإسكندرية

تنظم نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى، ولجنة الرعاية الصحية والمعاشات برئاسة المهندس كريم الكسار، بالتعاون مع نادى المهندسين بسابا باشا بأمانة المهندس سامي درويش أمين النادي عن تنظيم أكبر فعالية صحية مجانية بعنوان "صحتك_مسئوليتنا" للمهندسين وذويهم وذلك يوم الجمعة الموافق ١٣ أغسطس ٢٠٢١ بالمطعم الرئيسى بساحة نادى المهندسين - سابا باشا بالإسكندرية.

وقال المهندس كريم الكسار رئيس لجنة الرعاية الصحية والمعاشات إن اليوم الصحى الجمعة القادمة هو الأكبر لأنه يشمل ١٥ تخصص مختلف ومعامل لإجراء التحاليل بمشاركة أكثر من مستشفى للكشف المجانى على المهندسين وذويهم بالإضافة الى الكشف المبكر على الأمراض المزمنة حفاظا على سلامة المهندسين.

وأضاف أن اليوم الصحى يبدأ من الساعة الواحدة ظهرا وحتى السابعة مساءً، تشمل الفعالية لأول مرة تواجد صيدلية  للأدوية العلاجية تقدم نسب خصم مناسبة مع  توفير خدمات طبية متعددة للمهندسين.

كما أكد على الالتزام التام أثناء الفعالية بالإجراءات الاحترازية والوقائية منعا للتزاحم حفاظا على سلامة المهندسين.

وكانت نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى، آخر يوليو الماضي، تدريب لرفع كفاءة العاملين فى نادى المهندسين بالإسكندرية، بعنوان "تأمين سلامة الغذاء والإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروسات" وحاضر فيها المهندس  محمد أحمد ابوزيد فى مركز خدمات المهندسين بنادي المهندسين.

وقال المهندس محمد فتح الباب ، رئيس لجنة السلامة والصحة المهنية فى نقابة المهندسين بالإسكندرية، إن التدريب شمل تأمين النظافة الشخصية قبل البدء بالعمل من تقليم الاظافر وغسل اليدين وارتداء القفازات والملابس الخاصة بالعمل.

واضاف انه شارك في التدريب ١٥ من العاملين فى أقسام مختلفة منها  الوجبات الخفيفة والفطائر ، كافيتريا، مطبخ رئيسى ، الشوايا ، كوفي شوب ، الجزارة ، كاشيرات ، مخازن ، شئون عاملين، أسماك،  مركز الخدمات ، افراد السلامة والصحة المهنية فى النادى.

بينما قال المهندس محمد أحمد أبو زيد، عضو لجنة السلامة والصحة المهنية،  إن التدريب تناول تأمين استلام وتخزين الخضراوات والفاكهة واللحوم والأسماك وفحصها قبل الإستلام ، فحص المجمدات لفترة طويلة اثناء التخزين ، تأمين نظافة وترتيب أولويات التخزين ، نظافة مكان تحضير الوجبات والطهى والتخزين المؤقت وتطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من الفيروسات .

واضاف إن تدريب العاملين سيكون بصفه دوريه لتوعيه العاملين بالإجراءات الاحترازية وتامين سلامة الرواد والمترددين على النادى والوقاية يوميا لحفظ سلامة المهندسين.

المهندسين الإسكندرية صحتك مسئوليتنا فاعلية صحية مجانية نادي المهندسين الأمراض المزمنة

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وائل لطفي

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