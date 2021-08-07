السبت 07 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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منوعات

«لحوم النعام بقت شاورما».. هنا مطعم الأكيلة (بالفيديو)

النعام
النعام

تعلق الشاب الثلاثيني منذ طفولته بالشغف والتعلق بالنعام، والحياة المعيشية له، وألوانه المبهجة، ويشاهد العديد من الفيديوهات لحياة النعام، فكان يسعى لعمل مطعم مختلف يجذب الشباب ويقدم به شاورما لحم النعام، وبرجر من لحم النعام، وسرعان ما حقق حلمه وقام بعمل مطعم في منطقة شبرا الخيمة، ولم يلتفت للانتقادات التي تعرض لها، وكل ما في ذهنه زيادة القيمة العذائية للمواطنين وتقديم أكل صحي بأسعار مخفضة.

ولم تمنع محمد السيد، ذو ال٣٥ عاما، دراسته بكلية التجارة من تحقيق حلمه، يقول: "بدأت مشروعي من البيت وبقيت أجرب طرق كثيرة لتسوية لحم النعام ومذاقات مختلفة قبل بدء افتتاح المحل وقررت أفتح المحل ولقيت انتقادات من الناس ازاي تفتح محل لحم نعام في شبرا وده مش لحم نعام انت بتقول اي كلام".

يروي محمد، صانع لحم النعام أنه لم يلتفت لتلك الانتقادات التي انهالت عليه بل جعلت منه حافز لافتتاح المطعم، وقام بتخفيض الاسعار، وكل ما في ذهنه نشر ثقافة بيع شاورما لحوم النعام وبرجر لحم النعام في مصر، وليس للربح المادي.

وجد صانع شاورما لحم نعام والبرجر، أن هناك إقبال من الشباب وبعض الأسر على لحوم النعام لما به من قيمة غذائية عالية، يقول: "بدأت أعمل كباب من لحم النعام وناس بقيت تيجي مخصوص عشان تجرب لحم النعام"، مشيرا إلى أن كيلو لحم النعام يبدأ من ٣٠٠ جنيها.

وتمنى الشاب الثلاثيني أن ينتشر فن أكل لحم النعام في مصر، ويفتح مطاعم في جميع أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية، موضحا أن أسرته وأصدقائه كانوا بمثابة حائط السد الداعم له، ويؤكد أنه طور ذاته بمشاهدة العديد من الفيديوهات عبر "اليوتيوب"،  ووجد العديد من الطرق المتنوعة لطهيه.

شبرا الخيمة شاورما طريقة عمل الشاورما لحم النعام النعام

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