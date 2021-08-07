أعلن عدد من أساتذة أمراض الجهاز الهضمي، تدشين الجمعية المصرية لمرض الكرونز والتهاب القولون التقرحي.

وتهدف الجمعية إلى التوعية الصحية السليمة، ورفع كفاءة الأطباء والمهنيين العاملين مع مرضى الأمعاء الالتهابية.

وقال الدكتور أسامة عبادة أستاذ الجهاز الهضمي جامعة الاسكندرية ورئيس الجمعية، إن مھمتنا فى الجمعية تتمثل فى إرشاد وتثقيف وعلاج المرضى الذین یعانون من أمراض الأمعاء الالتھابیة في مراحل مختلفة من مرضھم من خلال توفير الرعاية الطبية والنصائح المناسبة في الوقت المناسب، وبطريقة تتوافق مع كل مريض توفير أحدث طرق التعليم والتدريب والتوجيه للأطباء والمھنیین المھتمین بأمراض الأمعاء الالتھابیة.

وأضاف أن الجمعية مهمتها أيضًا أن تتواصل أسبوعيا ولمدة ساعتين مع أكثر من ألف طبيب متخصص في الجهاز الهضمي عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي للتأكيد على ضرورة استخدام الإرشادات الطبية العلمية في تشخيص وعلاج مرضى أمراض الأمعاء الالتهابية و القولون التقرحي.

وقال الدكتور علي فرج أستاذ الجهاز الهضمي جامعة القاهرة نائب رئيس الجمعية، إنهم يهدفون إلى الكفاءة العلمية لدى أطباء الجهاز الهضمي، وتحسين قدراتهم على التشخيص والعلاج لأمراض الأمعاء الالتهابية والقولون التقرحي، وذلك من خلال عقد دورات تدريبية وندوات علمية بصورة دورية في جميع محافظات مصر علي مدار العام.

وأضاف أن الجمعية تهدف إلى إنشاء منتدى للمرضى يتم من خلاله إيصال المعلومات الصحيحة إليهم عن كيفية التعامل والتعايش مع أمراض الأمعاء الالتهابية والقولون التقرحي.

وقالت الدكتورة مها ماهر أستاذ الجهاز الهضمى جامعة المنصورة أمين الصندوق، إن الجمعية ستعمل على إنشاء قاعدة بيانات تضم مرضي أمراض الأمعاء الالتهابية والقولون التقرحي في مصر والوطن العربي، للاستفادة منها في اكتشاف أحدث وأنسب الطرق للتشخيص و العلاج المناسبة لمرضى مصر والوطن العربي.



وأضافت أن الجمعية حاليا بصفة شهرية تناقش الحالات المستعصية لمرضى أمراض الأمعاء الالتهابية والقولون التقرحي وتوفير الرأي الطبي الأحدث من خلال استشارة مجموعة من الخبراء في داخل وخارج مصر، حتى يتوفر للمرضى المصريين نفس المستوى من الخدمة الطبية التي تقدم في أفضل المراكز الطبية في أوروبا وأمريكا.

من جهته قال الدكتور عفيفي فهمي أستاذ الجهاز الهضمي جامعة الزقازيق سكرتير عام الجمعية، إنه تم تشكيل لجان عمل بالجمعية، منها لجنة التعليم الطبي والتدريب المهني، ولجنة للبحث العلمي، ولجنة للعلاقات العامة والإعلام تتولى الدور التوعوي.

ويضم مجلس إدارة الجمعية عددا من كبار أساتذة الباطنة والجهاز الهضمي والكبد منهم الدكتور أشرف أبو بكر، والدكتور بهاء عباس، أستاذا الكبد والجهاز الهضمي بالأكاديمية الطبية العسكرية، والدكتور هاني شهاب، والدكتور شريف مجاور، أستاذا الكبد والجهاز الهضمي بجامعة القاهرة، والدكتور خالد حمدي أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بجامعة عين شمس، والدكتور محمد البرعي

مدرس الجهاز الهضمي بجامعة الأزهر.