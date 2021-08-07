«القوى العاملة» تحصّل 1.1 مليون جنيه مستحقات مصرى توفى بالسعودية

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، في تسوية المستحقات المالية لمواطن مصري وافته المنية وهو على رأس العمل بإجمالي 263 ألفًا و486 ريالًا سعوديًا، أي ما يعادل مليونًا و104 آلاف و584 جنيهًا مصريًا.

وأوضح هيثم سعدالدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بالرياض بمتابعة مستحقات المواطن المصري المتوفي "محمد.ص.ص.خ"، والذى وافته المنية وهو على رأس العمل، حيث كان يعمل مراقب تشغيل برج الحفر بالرياض، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

وقال الملحق العمالي كريم أبوالسعود، القائم بعمل رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، في تقريره للوزير، إن المكتب قام بتحصيل مستحقات المواطن المصري المتوفي "محمد.ص.ص.خ"، والذي وافته المنية وهو على رأس العمل وديًا من الشركة وإرسالها إلى ورثته بمصر، وتم تحويل مبلغ 263 ألفًا و486 ريالًا سعوديًا، أي ما يعادل مليونًا و104 آلاف و584 جنيهًا مصريًا، إلى حساب السفارة المصرية بالرياض والتى قامت بتحويلها إلى ورثته بمصر.

وكان مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، قد نجح في الحصول على مستحقات ورثة مصري توفي بالمملكة، وبلغت 595 ألفًا و29 ريالًا سعوديًا، أي ما يعادل 2 مليون و487 ألفًا و122 جنيهًا مصريًا تقريبًا.

وقال الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، إن المكتب خاطب الشركة التي كان يعمل بها المتوفى لتحصيل مستحقاته المالية وإرسالها إلى ورثته في مصر، حيث كان يعمل مراقب خطوط النفط بإحدى شركات البترول، وقامت الشركة بتحويل 79029 ريالًا إلى حساب السفارة المصرية بالرياض والتى قامت بدورها بتحويلها إلى ورثته بمصر.