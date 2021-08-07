محمد هنيدي يتصدر الإيراد اليومي بـ«الإنس والنمس»

واصل الفنان محمد هنيدي تصدره للإيراد اليومي في شباك التذاكر المصري عبر فيلم “الإنس والنمس” لليوم الثالث على التوالي منذ طرحه في السينمات ودور العرض المصرية يوم الأربعاء الماضي محققا طفرة جديدة في الشباك المصري.

إيرادات فيلم الإنس والنمس

وحقق فيلم الإنس والنمس بطولة محمد هنيدي وعدد كبير من النجوم خلال يومه الثالث أمس الجمعة إيرادات كبيرة بقيمة 2 مليون جنيه و400 ألف لتصل كل إيراداته إلى 6 ملايين جنيه و400 ألف وهي إيرادات مميزة للغاية الخاصة بالفيلم الجديد والتي أعادت هنيدي لصدارة المشهد من جديد بعد تراجعه خلال الأعمال الماضية.

واحتفل الفنان محمد هنيدي بالعرض الخاص لفيلمه الجديد «الإنس والنمس»، بأحد المجمعات السينمائية الكبرى بالتجمع الخامس، وبدأ عرضه جماهيريًا بدءًاالأربعاء، وحرص على حضور العرض نخبة كبيرة من أبطال الفيلم منهم الفنانون منة شلبي وشريف الدسوقي وصابرين.

وأكد محمد هنيدى أنه سعيد بردود الفعل تجاه الفيلم، منذ طرح البوسترات والتريلر الخاص، موضحًا أنه بذل مجهودًا كبيرًا برفقة أبطال وصناع الفيلم بقيادة المخرج شريف عرفة، لخروج العمل في أبهى صورة تليق بجمهور السينما، مؤكدًا أن عرفة له أسلوب وتكنيك خاص في إدارة العمل باعتباره مدرسة خاصة في أصول الفن.

تدور أحداث الفيلم في فترة الخمسينيات، حول موظف في أحد المصالح الحكومية، يكسب قوت يومه، وبين يوم وليلة يصبح من الأثرياء ويرث منزل كبير وملاهي أطفال، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهى السفن حيث إن الملاهي والمنزل مسكونان من العفاريت.وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

وتجسد الفنانة منة شلبي دور "عفريتة" يقع في حبها هنيدي ويواجه كثير من الصعوبات لكي يصل إليها ويحاول عمرو عبدالجليل أن يكون في مواجهة معه،ويدخل في صراعات طوال الأحداث بشكل كوميدي مرعب، أما سليمان عيد فيظهر يلعب دور "عفريت" يتحول إلى “حداية”.

أبطال فيلم الإنس والنمس

«الإنس والنمس» بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومى فؤاد، عارفة عبدالرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف الدسوقى، إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، الفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، سيناريو وحوار شريف عرفة وكريم حسن بشير.