السبت 07 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

حكيم يستعد لطرح أحدث أغنياته «الناس السهرانين»

حكيم
حكيم

يضع النجم حكيم، حاليًا اللمسات النهائية، على أحدث أعماله الغنائية والتى تحمل اسم «الناس السهرانين»، وتأتي هذه الأغنية لعشاق السهر، وخصصها حكيم لموسم الصيف، خاصة أن كلماتها تدعو الناس للإستمتاع بحياتهم والتفاؤل، على حد قوله، ومن المقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة.

 

«الناس السهرانين» من كلمات شفيق كارم، وألحان تامر حجاج، ومن توزيع ميدو مزيكا.

 

ومن جهة أخرى يستعد حكيم، لإحياء عدة حفلات غنائية ضمن خطة جولاته الصيفية، التى بدأها في الساحل الشمالي منذ أسبوعين بحفل غنائي ضخم، رفع لافتة «كامل العدد»، بإحدى القرى السياحية بسيدى عبد الرحمن بالساحل الشمالي، وقدم خلاله مجموعة مختارة من أغنياته الجديدة والقديمة التى تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

 

وكان حكيم، طرح مؤخرا أغنية «الليلة عيد» عبر قناته الخاصة على موقع «يوتيوب»، وحققت  2.9 مليون مشاهدة خلال يومين، وتصدر اسمه تريند محرك البحث «جوجل» ومواقع التواصل الاجتماعي.

 

«الليلة عيد» من كلمات صلاح مندي، وألحان هاني فاروق، وتوزيع إسلام شيتوس، واستغل حكيم الفيديو الخاص بالأغنية ونشر جلسة تصويرية على شاطئ البحر بلوك جديد.

 

كما طرح حكيم، قبل نحو أسبوعين عبر قناته على يوتيوب "ميدلى غنائى" بعنوان "تطوير مراحل الفن الشعبى" وتضمن 7 أغنيات هي "على الحلوة والمرة" لعبد الغنى السيد، و"يا حاسدين الناس" لمحمد عبد المطلب، و"بهية" لمحمد العزبى، و"بنت السلطان" لأحمد عدوية،و "محسبكو إنداس" لسيد درويش، و"الواد الجن" لحسن الأسمر، بالإضافة إلى أغنيته "آه يا قلبى".

 

ويعتبر حكيم من أكثر الفنانين الذين تواجدوا فنيا خلال جائحة كورونا بأغنيات سنجل متنوعة وبأفكار مختلفة حققت ملايين المشاهدات ونالت إعجاب الجمهور من جميع الفئات، ويجهز لأكثر من مشروع غنائي ضخم ينتظر عودة الحياة إلى طبيعتها لكي يعلن عنها بشكل مفصل. 

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