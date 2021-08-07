رغم التحذيرات الأممية.. النظام الأثيوبى يعلن شن هجوم جديد على إقليم تيجراى

رغم الحصار ومنع المساعدات الانسانية من دخول تيجراي ورغم تحذيرات الأمم المتحدة من وقوع مجاعة في الإقليم أعلن مسئول أثيوبي عن شن هجوم على تيجراي وفقا لما نقله موقع newser الأمريكي.

وقال مسؤول إقليمي في أمهرة: إن قوات أمهرة ستشن هجومًا اليوم السبت ضد قوات التيغراي التي دخلت المنطقة وسيطرت على بلدة تستضيف أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو.

وقالت سيما تيرانه، رئيسة قسم الأمن والسلام في منطقة الأمهرة، لمؤسسة أمهرة الإعلامية التابعة للدولة يوم الجمعة: "هذا هو الوقت المناسب لسحق الجماعة الإرهابية".

وتابعت: كانت الاستعدادات جارية وسيبدأ الهجوم اليوم السبت فيجب على الجميع أن يتقدموا ويدافعوا عن أنفسهم.

وبشكل منفصل، حذرت وزارة الخارجية الإثيوبية يوم الجمعة من أن توغل قوات التيغراي في منطقتي أمهرة وعفر في الأسابيع الأخيرة "يختبر صبر الحكومة الفيدرالية ويدفعها لتغيير مزاجها الدفاعي الذي تم اتخاذه من أجل وقف إنساني أحادي الجانب.

وأضافت أن عمليات التوغل أدت إلى نزوح نحو 300 ألف شخص واتهمت قوات تيغراي بمحاولة زعزعة استقرار ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان.

وقال البيان إن الحكومة الإثيوبية "يتم دفعها لتعبئة ونشر القدرة الدفاعية الكاملة للدولة" إذا لم يتم الرد بالمثل على مبادرات الحل السلمي للصراع.

ولم يتسن على الفور الوصول إلى المتحدث باسم قوات تيغراي ، جيتاشيو رضا ، للتعليق.

وأعلنت الحكومة الإثيوبية وقف إطلاق النار في أواخر يونيو خلال تحول مذهل في الحرب ، حيث انسحب جيشها من تيغراي واستعادت قوات تيغراي التي عادت إلى الظهور المدن الرئيسية ودخلت العاصمة الإقليمية ميكيلي ابتهاجًا.

واندلع الصراع في تيغري في نوفمبر بعد خلاف بين رئيس الوزراء أبي أحمد وحزب تيغراي الحاكم الذي هيمن على الحكومة الإثيوبية لما يقرب من ثلاثة عقود. و منذ ذلك الحين ، قتل الآلاف من الناس.

وقالت إثيوبيا في إعلانها في يونيو إن شن هجوم جديد من قبل قوات إقليم أمهرة سيتعارض مع أوامر الحكومة الفيدرالية: "جميع المؤسسات الفيدرالية والإقليمية والمدنية والعسكرية مُصدرة باحترام وقف إطلاق النار".

في حين أن الأمم المتحدة والولايات المتحدة تدق ناقوس الخطر بشأن استمرار الحكومة الإثيوبية في حصار شبه كامل لمنطقة تيغراي وسكانها البالغ عددهم 6 ملايين نسمة ، تعهدت قوات تيغراي بتأمين المنطقة ومطاردة "أعدائها" حتى العاصمة ، أديس. أبابا .

ودخلت قوات تيغراي يوم الخميس بلدة لاليبيلا في أمهرة ، وهي أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو بسبب كنائسها المحفورة في الصخر.

بينما قال أحد السكان لوكالة أسوشيتيد برس إنهم وصلوا بسلام ، قال المتحدث الإقليمي في أمهرة ، جيزاشيو مولونه يوم الجمعة ، إن "الجماعة الإرهابية" التي دخلت البلدة يتم "هزيمتها" من قبل الجمهور والجيش الإثيوبي.