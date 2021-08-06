«الخارجية اللبنانية» ترفع شكوى ضد الكيان الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة

وجهت وزيرة الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية زينة عكر، برقية إلى بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة، للتقدم بشكوى ضد الكيان الإسرائيلي، لإدانة القصف الذي تعرض له لبنان بتاريخ 4 و6 أغسطس الجاري.

ووفقًا لما ذكرته وزارة الخارجية اللبنانية في بيانٍ لها مساء الجمعة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر"، أدانت الوزارة بأشد العبارات، القصف الإسرائيلي الذي استهدف مناطق لبنانية واصفة إياه بأنه "يشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة لبنان ولميثاق الأمم المتحدة ولأحكام القانون الدولي والقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن وخاصة القرار 1701".

دعوة الأمم المتحدة

وفي وقتٍ سابق، أعربت الأمم المتحدة، الجمعة، عن قلقها إزاء التطورات المتصاعدة بما في ذلك الضربات الجوية ونيران المدفعية على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية خلال الأيام الأخيرة، داعية جميع الأطراف إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والحفاظ على الاستقرار".

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، خلال إيجاز صحفي إن "لبنان لا يستطيع تحمل أزمة أخرى ومن الأهمية أن تتجنب جميع الجهات الفاعلة الإجراءات التي يمكن أن تزيد من حدة التوتر وتؤدي إلى سوء التقدير".

وأكد أن رئيس قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل" وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كور، على اتصال مباشر مع الطرفين، ودعا الجميع إلى وقف إطلاق النار "على الفور".

وشدد “حق”، على أن الوضع الآن "خطير للغاية" حيث شوهدت أعمال تصعيدية خلال اليومين الماضيين، مجددًا التأكيد على أهمية وقف إطلاق النار والحفاظ على الهدوء "حتى تتمكن الأمم المتحدة من بدء التحقيق".

وأشار إلى أن المنسقة الخاصة للأمم المتحدة الخاصة في لبنان يوانا فرونتسكا، مارست "مساعيها الحميدة" بتفعيل اتصالاتها السياسية وتواصلت مع جميع الأطراف المعنية قائلًا إن "احتمال حدوث خطأ في التقدير سيتسبب بمخاطر وحدوث عواقب وخيمة إذ لا يزال الحد الأقصى من ضبط النفس مطلوبًا لمنع المزيد من التصعيد".