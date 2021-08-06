السبت 07 أغسطس 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«22 جريحا».. «إسعاف بني سويف» يشارك في نقل مصابي طريق الصحراوي الشرقي

إسعاف
إسعاف

شارك مرفق إسعاف بنى سويف، منذ قليل، في نقل مصابي حادث تصادم سيارتي ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي قبلي بوابة الكريمات بـ 7 كيلو بدائرة محافظة الجيزة.

وأسفر الحادث عن إصابة 22 شخصاً، ونقلت سيارات إسعاف بنى سويف 10 مصابين، وإسعاف الجيزة نقلت 12 إلى مستشفى أطفيح العام بمحافظة الجيزة لقربها من مكان الحادث لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

يذكر أنه يمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح، وأبرزها:

- عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

- تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة.

- عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة.

- الانتباه إلى حركة المرور بمن في ذلك المشاة والسائقون.

- اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة.

- التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.

- عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة.

- المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة.

- القيام بالواجبات والمسئوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

 

بني سويف حادث جيزة الصحراوي الشرقي مستشفى أطفيح

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثالوث الأعداء

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