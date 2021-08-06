السبت 07 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار بترول الخليج تتراجع 2% خلال تعاملات اليوم الجمعة

أسعار البترول العالمية
أسعار البترول العالمية

تراجعت أسعار البترول فى دول الخليج خلال تعاملات اليوم الجمعة، بنحو 2% مقارنة بتعاملات الأسبوع الماضي، بعد أن شهدت ارتفاعا بنحو 5% لأول مرة منذ 3 أشهر، فى معظم الخامات النفطية للدول المنتجة والمصدرة، لتعرض أسعار برنت للتقلبات خلال الفترة الماضية؛ بسبب الأحداث الجيوسياسية بالمنطقة، وتداعيات جائحة كورونا، وتراجع الطلب على النفط. 

أوبك تعمل على إحداث توازن بين أسعار التداول بالبيع والشراء

وتعمل منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" على إحداث توازن بين أسعار التداول بالبيع والشراء.

وكان تحالف "أوبك+" أعلن في 18 يوليو الماضى، تمديد اتفاقية إنتاج النفط حتى نهاية 2022 بدلاً من أبريل المقبل 2022، مع تعديل خط الأساس المرجعي الذي تحسب على أساسه حجم التخفيضات لكل دولة وذلك اعتباراً من مايو 2022.

كما قرر التحالف، زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر اعتباراً من شهر أغسطس الجارى.

ووافق التحالف أيضاً على رفع خط الأساس لإنتاج "أوبك+" من 43.8 إلى 45.5 مليون برميل يوميا اعتباراً من مايو 2022، مع زيادة حصة الإمارات و السعودية وروسيا والكويت والعراق.

وتنشر «الدستور» أسعار خامات النفط وفقًا لآخر تحديث في البورصات العالمية.

 وجاءت على النحو التالي:

النفط السعودي الخفيف 72.67 دولار للبرميل.

كما سجل النفط السعودي الثقيل 71.07 دولار للبرميل.

النفط السعودي الفائق الخفيف 72.87 دولار للبرميل

النفط الإماراتي مزيج مربان 69.51 دولار للبرميل.

خام «داس» وهو مزيجاً نفطياً إماراتي من خامي أم الشيف وزكم السفلي 70.73 دولار للبرميل 

نفط البصرة الخفيف 72.27 دولار للبرميل.

النفط الجزائري مزيج سهران سجل 71.31 دولار للبرميل.

النفط الكويتي 71 دولار للبرميل.

النفط العماني 70.21 دولار للبرميل.

خام قطر بحري 68.52 دولار للبرميل.

خام قطر البري 70.57 دولار للبرميل.

بترول الخليج أسعار بترول الخليج أوبك جائحة كورونا برنت

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وائل لطفي

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