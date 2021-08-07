سناء جميل عن عادل أدهم: «حياته غريبة وبسببه بخاف من الموت»

قدمت سناء جميل وعادل أدهم العديد من العمال الفنية معًا منها فيلم "المجهول" وفيلم "سواق الهانم" وغيرها من الأعمال التي كانت عنوان صداقة بينهما جعلت من سناء جميل رفيقة الأيام الأخيرة في حياة عادل أدهم، والتي أثرت على حالتها النفسية بشدة بعد وفاته ووصفته بأنه عاش حياة غريبة.

قدم الفنان عادل أدهم العديد من الأدوار الفنية وصلت لما يزيد عن 80 فيلم سينمائي، ورغم أن الفنان عادل أدهم اشتهر بأدوار الشر خلال مشواره الفني؛ إلا أن بدايته الفنية كوميدية سواء على خشبة المسرح أو في السينما، ليصبح بعدها واحد من أهم أصحاب أدوار الشر في السينما المصرية، وجمعته علاقة صداقة بالعديد من الفنانين خلال مشواره الفني كان أقربهم بالنسبة له الفنانة سناء جميل والتي تسبب موته في إصابتها بحالة خوف من الموت والتفكير فيه.

في أحد اللقاءات التلفزيونية للفنانة سناء جميل قالت: "عادل أدهم لم يكن بالنسبة لي مجرد صديق ولكن فنان وإنسان من طراز فريد وكانت حياته غريبة لأنه لم يكن يحب الاقتراب من الناس لكنه كان يتمتع بإحساس شديد بمن حوله رغم قلة المحيطين به، وقد عاصرته في أيامه الاخيرة، وجلست معه في المستشفى قبل وفاته بيومين وهي الذكرى التى لن تفارقني طيلة العمر".

وحول خوفها من الموت بسبب تلك الذكرى قالت: "نعم أخاف من الموت بشدة الإنسان يملأ الدنيا حركة وكلام مع من حوله ويذهب حيثما يريد، ثم فجأة يجد نفسه دون حركة وغير موجود ولا أقصد بهذا الحديث أن اعترض على إرادة الله فالموت حقيقة لا أحد يستطيع إنكارها أو الهروب منها، إنما الخوف حق مشروع، الإنسان بعد الموت يتحول إلى مجرد ذكرى ربما يتذكره محبيه من وقت لأخر وربما لا، لكن في كل الأحوال هو غير موجود، على سبيل المثال يوسف فرنسيس كان يقرأ لي سيناريو قبل وفاته بيومين، ثم بعدها أبحث عنه ولا أجده ووجدت منى سراج تتصل بي وتخبرني أنه توفي في الغردقة".

وتوفت سناء جميل بعد سنوات من وفاة عادل أدهم في 1996، بينما توفيت سناء في العام 2002 عن عمر يناهز 73عامًا.