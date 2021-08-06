الجمعة 06 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مستشار التموين الأسبق: البطاقات التموينية تحتاج إلى تحديث

منافذ سلعية
منافذ سلعية

أكد المحاسب هشام كامل مستشار وزير التموين الأسبق، أن البطاقات التموينية تحتاج إلى تنقية وتحديث بيانات وفقًا لقاعدة البيانات الموحدة وهي أكبر قاعدة بيانات تضم 73 مليون فرد مسجل على بطاقة التموين تمثل نسبة 80% من إجمالي السكان.

وأكد مستشار وزير التموين الأسبق لـ"الدستور" أن نسبة 10% إلى 20% من المستفيدين من البطاقات  التموينية غير مستحقين للدعم، وهم من فئات موظفي هيئات اقتصادية مثل وزارة البترول أو قطاع الاتصالات أو أصحاب الدخول المرتفعة والتي تصل دخولهم لأكثر من 10 آلاف جنيه في الشهر وهؤلاء غير مستحقين للدعم. 

وأوضح أنه إذا تم تحديث البيانات سيتم خصم على الأقل 10 ملايين فرد على البطاقة التموينية وهو عدد ليس كبيرًا مقارنة بأكبر عدد مستفيد على البطاقة التموينية وهو 73 مليون فرد.

وأضاف أنه يجب على وزارة التموين والتجارة الداخلية أن تقوم بعمل استمارات تحديث بيانات، حيث كانت  تحدث في عام 2006 بشرط يتم إقرار كل صاحب بطاقة تموينية أن هذه البيانات صحيحة وعلى مسئوليته إذا ثبت خطأ سيتم إلغاء بطاقته التموينية، وفي تلك الحالة سيتم  حذف 10 ملايين غير مستحق على الدعم. 

وقال مستشار وزير التموين الأسبق إنه في حال حذف 10 ملايين فرد على البطاقة التموينية سيتم إحلال 6 إلى 7 ملايين فرد وإضافتهم على البطاقة التموينية.

وأوضح مستشار وزير التموين الأسبق أن تأخير إضافة المواليد على البطاقات يرجع إلى أنه لا يوجد بند إضافي في الموازنة العامة للدولة حاليًا يسمح بإضافة المواليد، لافتًا إلى أن فاتورة الدعم تكلف الدولة 89 مليار جنيه.

وقال إن وزارة التموين تقوم حاليًا بإصدار بطاقات تموينية جديدة للفئات الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل وفقًا لزيادة الحد الأدنى للرواتب والتي تصل إلى 2400 جنيه.

قاعدة البيانات أكبر قاعدة تحديث بيانات بطاقات التموين هيئات اقتصادية

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