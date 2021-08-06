الجمعة 06 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة مقيم فى السعودية

صدور تأشيرة خروج
صدور تأشيرة خروج وعودة مقيم فى السعودية

تصدرت محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، حول صدور تأشيرة خروج وعودة مقيم فى السعودية، حيث يرغب الكثير من المقيمين في المملكة في الاستعلام عن صلاحية تأشيرة خروج وعودة برقم الهوية.

الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة مقيم فى السعودية

ويرصد "الدستور" الخطوات اللازمة للاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة مقيم فى السعودية، وهي كالتالي:
وتوفر منصة أبشر الإلكترونية خدمة الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة مقيم فى السعودية، وكذلك تتوفر هذه الخدمة عبر منصة مقيم، حيث يمكن من خلال هاتين المنصتين الاستعلام عن صلاحية التأشيرة.

يشترط الاستعلام عن عن صدور تأشيرة خروج وعودة مقيم فى السعودية عبر منصة أبشر أن يكون الوافد له حساب عبر المنصة.

خطوات تسجيل حساب عبر منصة "أبشر"

  1. -الدخول إلى منصة أبشر.
  2. تسجيل الدخول من خلال إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.
  3. تأكيد الدخول من خلال استخدام رمز التحقق المرسل عبر الهاتف المحمول.
  4. من قائمة خدماتي قم باختيار الاستعلام، ثم اختيار جوازات.
  5. قم باختيار حالة تأشيرة خروج وعودة.
  6. قم بإدخال رقم الإقامة الخاصة بك، ثم إضافة رقم هوية الكفيل،ورقم التأشيرة أو رقم الجواز.
  7. قم بالضغط على عرض ستظهر أمامك بيانات التأشيرة من رقمها وتاريخ صلاحيتها، والنوع نهائي

وتتيح تأشيرة خروج وعودة للمقيم بالذهاب والعودة إلي المملكة بعد صدورها بدون الحاجة إلي زيارة مديرية الجوازات أو سفارة المملكة في بلد المقيم، وتكون صلاحية هذه التأشيرة تتراوح ما بين 90 إلى 120 يوماً.

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خطوات الاستعلام عن صلاحية التأشيرة خلال منصة مقيم:

ويمكن الاستعلام عن صلاحية التأشيرة الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة مقيم من خلال :

  1. الدخول إلى موقع مقيم من خلال هذا الرابط  (من هنا)
  2. تسجيل الدخول في حساب جديد على موقع مقيم عن طريق ادخال اسم المستخدم ثم رقم السر اختر من القائمة خدمة صلاحية التأشيرات.
  3. يتم كتابة رقم التأشيرة في المربع المخصص له.
  4. ادخل رقم الإقامة ثم تاريخ الميلاد للمقيم. مراجعة البيانات التي قمت بإدخالها. الضغط علي زر الاستعلام.
  5. يعرض لك البيانات في صفحة أخرى بالموقع.
تأشيرة خروج وعودة مقيم تاشيرة خروج وعودة تأشيرة السعودية أبشر منصة أبشر الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة مقيم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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