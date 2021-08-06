موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021 وتفاصيل رجوع الطيران بين البلدين

يرصد الدستور موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021 وتفاصيل رجوع الطيران الجوي بين البلدين، حيث يتصدر محرك البحث "جوجل "، وذلك رغم عدم الإعلان الرسمي من قبل السلطات السعودية عن بدء تشغيل الرحلات بين البلدين حتى الآن.



موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021 وتفاصيل رجوع الطيران الجوي بين البلدين



لا يزال موعد فتح الطيران غير معروفة اوً معلنةً رغم المباحثات المستمرةُ بين الجانب السعودي استعدادا لاستقبال المعتمرين الأول من شهر محرم بعد إعلان المملكة فتح باب العمرة للعالم الإسلامي.

وتتناول الدستور خلال السطور التالية حقيقة فتح الحركة السياحية والرقابية بين مصر والمملكة العربية السعودية.

وذلك لتوضيح آخر المستجدات المتعلقة بعودة الرحلات خلال الفترة القادمة، والتعرف على الموعد الحقيقي لفتح الطيران وذلك بعد إعلان المملكة فتح باب العمرة للعالم الإسلامي مع بعض التحفظات والشروط الخاصة بالإجراءات الاحترازية لضمان عدم انتشار فيروس كورونا المستجد.



موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021

المهندس اشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني المصرية أكد في تصريحات خاصة أن مصر للطيران على أتم الاستعدادات لبدء الرحلات وذلك بعد الإعلان الرسمي على فتح الطيران بين البلدين.

وأكد في تصريحات خاصة لـ «الدستور» أن الامر متوقف على قرار المملكة وهذا شأن داخلي بها وليس لسلطة الطيران المدني المصري دخل في ذلك خاصة وان تخوفات انتشار الفيروس هي السبب الوحيد في تأخير فتح الطيران بين البلدين رغم انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا بالإضافة إلى أن الشركة القابضة لمصر للطيران، وكذلك كافة المطارات المصرية تطبق أعلى المعايير الدولية في تطبيق الإجراءات الاحترازية وفقا لتعليمات منظمةً الصحة العالمية.



أخبار الطيران السعودي الدولي 2021



يشار إلى أن المملكة العربية أعلنت من قبل فتح باب العمرة للقادمين من الدول الإسلامية ابتداء من أول شهر محرم المقبل الموافق ٤ أغسطس.

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وطالبت السلطات المعنية بالسعودية ضرورة التزام الدول التي لا تزال في القائمة الحمراء هي الأكثر خطرا للسفر لإحدى الدول المعروفة مثل البحرين والأردن كمنطقة آمنة وتعتبرها المملكة حجر صحي مباشر للقادمين مترتبة الدول للاطمئنان على عدم وجود اصابات بهم وأعلنت المملكة ان مدة الحجر تبلغ ١٤ يومًا لمن هناك مباحثات حول جعلها ١٠ أيام فقط قبل السفر للمملكة وعمل كافة الإجراءات المتبعة الخاصة بالتحاليل الطبية وتحليل الخاصة بفيروس كورونا عند وصول المعتمرين للمملكة.