النيجر تعتزم إنشاء قاعدة جوية فى جنوب شرق البلاد

يعتزم جيش النيجر إنشاء قاعدة جوية لتعزيز قتاله ضد الجماعات الإرهابية في منطقة ديفا (جنوب شرق) القريبة من نيجيريا، كما أعلنت رئاسة النيجر.

وجاء في بيان صادر عن مجلس الوزراء ومنشور على موقع الرئاسة "في ضوء حالة انعدام الأمن السائدة حاليًا في منطقة الساحل، خصوصًا في منطقة حوض بحيرة تشاد، فإن الحكومة تدرس إقامة قاعدة جوية لزيادة القدرة على استجابة القوات المسلحة النيجرية".

وستقام قاعدة "بي إيه 501" على مساحة 32 كيلومترًا مربعًا في منطقة ديفا المحاذية لبحيرة تشاد التي أصبحت وكرًا للجهاديين وفق النص الذي لا يحدد تاريخ بدء بنائها ولا كلفتها.

وهذه أول قاعدة من نوعها يتم إنشاؤها في هذه المنطقة غير الساحلية والقاحلة والتي تعاني منذ ست سنوات هجمات دامية تشنها جماعة بوكو حرام وتنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا.

كذلك، تعرضت بلدة ديفا، عاصمة المنطقة، لهجمات جهادية متكررة منذ العام 2015، ما أسفر عن مقتل العديد من الأشخاص.

ووفقًا للأمم المتحدة، تضم منطقة ديفا 300 ألف لاجئ نيجيري ونازح فروا من انتهاكات الجهاديين منذ العام 2015.

بدأ تمرد بوكو حرام في 2009 في شمال شرق نيجيريا قبل أن ينتشر إلى البلدان المجاورة. وقُتل منذ ذلك الحين أكثر من 36 شخص ألف، معظمهم في نيجيريا، واضطر 3 ملايين إلى الفرار، وفقًا للأمم المتحدة.

في عام 2016، انقسم التنظيم إلى فرعين، فصيل يقوده زعيمه السابق لبوكو حرام أبوبكر الشكوي، وآخر تابع لتنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا.