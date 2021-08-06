الجمعة 06 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

النيجر تعتزم إنشاء قاعدة جوية فى جنوب شرق البلاد

النيجر
النيجر

يعتزم جيش النيجر إنشاء قاعدة جوية لتعزيز قتاله ضد الجماعات الإرهابية في منطقة ديفا (جنوب شرق) القريبة من نيجيريا، كما أعلنت رئاسة النيجر.
وجاء في بيان صادر عن مجلس الوزراء ومنشور على موقع الرئاسة "في ضوء حالة انعدام الأمن السائدة حاليًا في منطقة الساحل، خصوصًا في منطقة حوض بحيرة تشاد، فإن الحكومة تدرس إقامة قاعدة جوية لزيادة القدرة على استجابة القوات المسلحة النيجرية".
وستقام قاعدة "بي إيه 501" على مساحة 32 كيلومترًا مربعًا في منطقة ديفا المحاذية لبحيرة تشاد التي أصبحت وكرًا للجهاديين وفق النص الذي لا يحدد تاريخ بدء بنائها ولا كلفتها.
وهذه أول قاعدة من نوعها يتم إنشاؤها في هذه المنطقة غير الساحلية والقاحلة والتي تعاني منذ ست سنوات هجمات دامية تشنها جماعة بوكو حرام وتنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا.
كذلك، تعرضت بلدة ديفا، عاصمة المنطقة، لهجمات جهادية متكررة منذ العام 2015، ما أسفر عن مقتل العديد من الأشخاص.
ووفقًا للأمم المتحدة، تضم منطقة ديفا 300 ألف لاجئ نيجيري ونازح فروا من انتهاكات الجهاديين منذ العام 2015.
بدأ تمرد بوكو حرام في 2009 في شمال شرق نيجيريا قبل أن ينتشر إلى البلدان المجاورة. وقُتل منذ ذلك الحين أكثر من 36 شخص ألف، معظمهم في نيجيريا، واضطر 3 ملايين إلى الفرار، وفقًا للأمم المتحدة.
في عام 2016، انقسم التنظيم إلى فرعين، فصيل يقوده زعيمه السابق لبوكو حرام أبوبكر الشكوي، وآخر تابع لتنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا.

نيامى جيش النيجر ديفا إنشاء قاعدة جوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثالوث الأعداء

الأكثر قراءة

مصادر بـ«التعليم»: الحاصلون على 98% و99% فى الثانوية هذا العام «يتعدوا على الأصابع»

حرارة شديدة يعقبها انخفاض.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

«مستجدات» موعد فتح الطيران بين مصر والمملكة العربية السعودية| أخبار الطيران السعودي الدولي

«الصحة العالمية» تدعو لعدم اشتراط التطعيم أثناء السفر للخارج

مدير أمن الجيزة يتفقد مسار مركب خوفو قبل انطلاقه إلى المتحف الكبير

حريق هائل خلف محطة مصر (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «3»

ماجد حبته

لا حوار مع الخلايا السرطانية

مدحت بشاى

العذراء وأيقوناتها الخالدة

د. محمد عفيفي

تاريخنا وأسماء الشوارع «1-2»

ماجد حبته

الأفغان يقاومون.. و«طالبان» تتوحش

عبد الرحيم طايع

أمية المتعلمين

د. القس صفوت البياضى

مصر رائدة بين دول العالم بوحدانيتها

جلال حمام

الغنوشى لا يؤمن بالدولة التونسية

صور

الحر في مصر

جنازة حسب الله الكفراوى

عرض خاص لفيلم الإنس والنمس

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تحمل إسرائيل المسئولية الكاملة لاستشهاد مواطن فى نابلس

مبعوثة الأمم المتحدة: نتابع بقلق إطلاق النار على الحدود بين لبنان وإسرائيل

إسرائيل تعين سفيرًا جديدًا فى أمريكا