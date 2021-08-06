الجمعة 06 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السكة الحديد: خفض سرعة القطارات بسبب ارتفاع درجات الحرارة

السكة الحديد
السكة الحديد

قالت مصادر خاصة فى هيئة السكة الحديد، إنه تم خفض سرعة القطارات اليوم بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وذلك لتجنب وجود عطل فني داخل القطارات بسبب ارتفاع الحرارة مع السرعة العادية.

وأضافت المصادر، لـ"الدستور"، أن خفض سرعة القطارات نتج عنه وجود تأخيرات بين بعض القطارات على خطوط الوجه البحري وكذلك خطوط الوجه القبلي ولكن تأخيرات ليست بمعدل كبير.

وأشارت المصادر إلى أن خفض سرعة القطارات سيستمر طوال أيام الموجه الحارة وعقب انتهائها ستعود القطارات بالعمل بسرعتها الطبيعية، وذلك لتجنب التأخيرات التي تتسبب في إزعاج المواطنين، خاصة أن مرفق السكة الحديد يتردد عليه عدد ضخم من المواطنين بشكل يومي.

مواعيد قطارات القاهرة - الإسكندرية المكيفة والمميزة والمطورة.. تنشر الدستور مواعيد القطارات المكيفة والمميزة والمطورة على خط القاهرة - الإسكندرية، وذلك للتسهيل على المواطنين معرفة مواعيد القطارات لتتمكن من الحجز المسبق على تلك القطارات.
 

جدول مواعيد قطارات القاهرة - الإسكندرية المكيفة والمميزة والمطورة

1- القطار 917، VIP مباشر دون توقف خلال المحطات، القاهرة / الإسكندرية، الساعة 14:00 ظهرا.

2- القطار 919، القاهرة / الإسكندرية، الساعة 14:15 ظهرا.

3- القطار 2001، VIP القاهرة / الإسكندرية، 15:00 عصرا.

4 - القطار 915، القاهرة / الإسكندرية، الساعة 15:20 عصرا.

5- القطار 923، القاهرة / الإسكندرية، الساعة 16:00 عصرا.

6- القطار 925، القاهرة / الإسكندرية، الساعة 17:10 عصرا.

7 - القطار 921، VIP القاهرة / الإسكندرية، الساعة 18:00 مساء.

8 - القطار 927، VIP القاهرة / الإسكندرية، الساعة 19:00 مساء.

9- القطار 931، القاهرة / الإسكندرية، الساعة 20:15 مساء.

10- القطار 935، الأقصر / الإسكندرية، الساعة 22:30 مساء.

11- القطار 119 «مكيف - مميز»، القاهرة - الإسكندرية الساعة 5 صباحا.

12- القطار 903، القاهرة / الإسكندرية، الساعة 6 صباحا.

السكة الحديد القطارات اليوم خفض السرعة تأخيرات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

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