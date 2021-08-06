بعد «سى إن إن».. هل تتجه الشركات لفرض لقاح كورونا إجباريا؟

مع تفشي الموجة الثالثة من فيروس كورونا وانتشار إحدى طفراتها بقوة وهو متغير دلتا الذي تحور في الهند، بدأت العديد من البلدان الغربية في تكثيف حملات التطعيم، بينما تتجه بعض الولايات والشركات في أمريكا لفرض التطعيم إجباريًا.



وحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فصلت ثلاثة موظفين انتهكوا سياسة الشركة من خلال القدوم إلى العمل دون تلقيح ضد فيروس كورونا.



أزمة موظفي سي إن إن

وأخبر جيف زوكر، رئيس الشركة الإعلامية، الموظفين بالقرار في مذكرة أرسلت يوم الخميس ذكّرتهم بأن اللقاحات إلزامية إذا كانوا يقدمون تقارير إلى المكتب أو في الميدان حيث يتعاملون مع موظفين آخرين.



كتب زوكر، رئيس قسم الأخبار والرياضة في WarnerMedia: "اسمحوا لي أن أكون واضحًا- لدينا سياسة عدم التسامح مطلقًا في هذا الشأن".



وحصلت وكالة أسوشيتد برس على المذكرة بعد أن تم التغريد بمحتوياتها لأول مرة من قبل مراسل سي إن إن الإعلامي أوليفر دارسي، ولم تقدم سي إن إن أي تفاصيل عن القرار أو مكان إقامة الموظفين.



وتعد معظم مكاتب سي إن إن مفتوحة بالفعل على أساس تطوعي، وقال زوكر إن أكثر من ثلث موظفي الأخبار قد عادوا.



وقال إنه تم ترك إثبات التطعيم لنظام الشرف، لكن ذلك قد يتغير في الأسابيع المقبلة.



ووفقا للصحيفة البريطانية، فقد قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن منح جميع الموظفين الفيدراليين التطعيم بشكل إجباري وسريع.



هل يمكن أن تفرض الحكومات اللقاح إجباريًا؟

ولا يمكن للحكومة الأمريكية فرض التطعيم إجباريًا، إلا أنه يمكن للولايات والشركات فرض التطعيم إجباريا.



وجاءت الخطوات الأمريكية بعد حالة كبيرة من تجاهل التطعيم من قبل المواطنين.



وفي أستراليا، تشهد حملات التطعيم فوضى كبيرة في ظل انتشار متغير دلتا، ما قد يدفع الحكومة الفيدرالية لفرض التطعيم إجباريًا لمنع انتشار الفيروس ومواجهة طفراته، كما حدث مع كبار السن.



ووجدت أحدث التقارير الأسترالية أن معظم الإصابات الجديدة بين الشباب.



وفي الصين، قال الخبراء إن التطعيم قد يصبح إجباريًا مع سياسة عدم تسامح صارمة لمواجهة الموجة الثالثة القوية من الفيروس وطفراته.



أما المملكة المتحدة فانجزت جزءًا كبيرًا من التطعيم، ورغم ذلك مازالت الحملة مستمرة بعد رفع القيود، حيث فرضت الشركات والمنتجعات السياحة اللقاح إجباريًا.