الجمعة 06 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

وزير الأوقاف: مَنْ يتاجر بدين الله لن يفلح أبدًا

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

ألقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة الجمعة بعنوان "من دروس الهجرة النبوية.. المسجد والسوق والعلاقة بينهما"، بمسجد سيدي علي زين العابدين- رضي الله عنه- بالقاهرة.

واستشهد وزير الأوقاف، في بداية الخطبة، بقول النبي، صلى الله عليه وسلم: "احفظِ اللَّهَ يحفظكَ، احفظِ اللَّهَ تجدْهُ تجاهَكَ، إذا سألتَ فاسألِ اللَّهَ وإذا استعنتَ فاستعن باللَّهِ، واعلم أنَّ الأمَّةَ لو اجتمعت على أن ينفعوكَ بشيءٍ لم ينفعوكَ إلَّا بشيءٍ قد كتبَهُ اللَّهُ لكَ، وإن اجتمعوا على أن يضرُّوكَ بشيءٍ لم يضرُّوكَ إلَّا بشيءٍ قد كتبَهُ اللَّهُ عليكَ، رُفِعتِ الأقلامُ وجفَّت الصُّحفُ".

May be an image of 2 people and people sitting
خطبة الجمعة 

وقال وزير الأوقاف إن "الهجرة المشرفة أعظم نقطة تحول في تاريخ الإسلام كله، كما كانت خطًا فاصلًا بين عهدين؛ العهد المكي بما فيه من الصبر والثبات وقوة التحمل وبناء الرجال وقوة العقيدة الصحيحة وبناء الإنسان القوي، والعهد المدني حيث التحول إلى بناء الدولة بكل ما تعنيه بناء الدولة من معان، ومن أهم المعالم الواضحة في بناء المدينة المنورة التي أسسها سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، والمعلم الأول هو المسجد، فالمسجد بيت الإيمان وبيت المؤمنين".

وأضاف وزير الأوقاف أن «المسجد يعني القيم، والأخلاق، والرحمة والأمانة والوفاء، وإلى جانب المسجد، الذي هو رمز للجانب الروحي، أسس النبي صلى الله عليه وسلم السوق كرمز للجانب الحياتي».

May be an image of 6 people, people sitting and indoor
خطبة الجمعة 

ولفت إلى أن «من تاجروا بالدين لم يفلحوا، ومن يتاجر بدين الله وبيوت الله فلن يفلح أبدًا، لأن للدين ربًا يحميه»، موضحًا أن "الدين قائم على التوازن بين حاجات الروح والجسد، وهذا ما تجسد في الآيات الكريمة في سورة الجمعة يقول تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ  ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)».

وحضر الصلاة الدكتور عبدالهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، رئيس لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، والدكتور مهران عبداللطيف رئيس حي السيدة زينب، نائبًا عن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والدكتور محمد محمود أبوهاشم، أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، والشيخ خالد خضر، مدير مديرية أوقاف القاهرة، وذلك بمراعاة الضوابط الاحترازية والإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي.

May be an image of 1 person, standing and indoor
خطبة الجمعة 

 

 

وزير الأوقاف خطبة الجمعة من دروس الهجرة النبوية المسجد والسوق علي زين العابدين

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

الأكثر قراءة

مصادر بـ«التعليم»: الحاصلون على 98% و99% فى الثانوية هذا العام «يتعدوا على الأصابع»

شديد الحرارة مع أمطار رعدية.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس السبت

حريق هائل خلف محطة مصر (فيديو)

«مستجدات» موعد فتح الطيران بين مصر والمملكة العربية السعودية| أخبار الطيران السعودي الدولي

القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسى بحلول العام الهجرى الجديد

أمطار غزيرة على البحر الأحمر والصعيد.. «الرى» تعلن تفاصيل طقس اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

العذراء وأيقوناتها الخالدة

د. محمد عفيفي

تاريخنا وأسماء الشوارع «1-2»

ماجد حبته

الأفغان يقاومون.. و«طالبان» تتوحش

عبد الرحيم طايع

أمية المتعلمين

د. القس صفوت البياضى

مصر رائدة بين دول العالم بوحدانيتها

جلال حمام

الغنوشى لا يؤمن بالدولة التونسية

سمر عادل

العبودية في شكل جديد

أسماء محفوظ

تيجى نسيب الموبايل

صور

الحر في مصر

جنازة حسب الله الكفراوى

عرض خاص لفيلم الإنس والنمس

محطة تل أبيب

المزيد

19 عملية إطلاق.. لحظة سقوط صواريخ من لبنان فى إسرائيل (فيديو)

الرئيس اللبناني يوجه بتوفير الحاجات الضرورية للمواطنين جراء القصف الإسرائيلي

إصابة فلسطينيين بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال بنابلس