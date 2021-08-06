وزير الأوقاف: مَنْ يتاجر بدين الله لن يفلح أبدًا

ألقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة الجمعة بعنوان "من دروس الهجرة النبوية.. المسجد والسوق والعلاقة بينهما"، بمسجد سيدي علي زين العابدين- رضي الله عنه- بالقاهرة.

واستشهد وزير الأوقاف، في بداية الخطبة، بقول النبي، صلى الله عليه وسلم: "احفظِ اللَّهَ يحفظكَ، احفظِ اللَّهَ تجدْهُ تجاهَكَ، إذا سألتَ فاسألِ اللَّهَ وإذا استعنتَ فاستعن باللَّهِ، واعلم أنَّ الأمَّةَ لو اجتمعت على أن ينفعوكَ بشيءٍ لم ينفعوكَ إلَّا بشيءٍ قد كتبَهُ اللَّهُ لكَ، وإن اجتمعوا على أن يضرُّوكَ بشيءٍ لم يضرُّوكَ إلَّا بشيءٍ قد كتبَهُ اللَّهُ عليكَ، رُفِعتِ الأقلامُ وجفَّت الصُّحفُ".

خطبة الجمعة

وقال وزير الأوقاف إن "الهجرة المشرفة أعظم نقطة تحول في تاريخ الإسلام كله، كما كانت خطًا فاصلًا بين عهدين؛ العهد المكي بما فيه من الصبر والثبات وقوة التحمل وبناء الرجال وقوة العقيدة الصحيحة وبناء الإنسان القوي، والعهد المدني حيث التحول إلى بناء الدولة بكل ما تعنيه بناء الدولة من معان، ومن أهم المعالم الواضحة في بناء المدينة المنورة التي أسسها سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، والمعلم الأول هو المسجد، فالمسجد بيت الإيمان وبيت المؤمنين".

وأضاف وزير الأوقاف أن «المسجد يعني القيم، والأخلاق، والرحمة والأمانة والوفاء، وإلى جانب المسجد، الذي هو رمز للجانب الروحي، أسس النبي صلى الله عليه وسلم السوق كرمز للجانب الحياتي».

خطبة الجمعة

ولفت إلى أن «من تاجروا بالدين لم يفلحوا، ومن يتاجر بدين الله وبيوت الله فلن يفلح أبدًا، لأن للدين ربًا يحميه»، موضحًا أن "الدين قائم على التوازن بين حاجات الروح والجسد، وهذا ما تجسد في الآيات الكريمة في سورة الجمعة يقول تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)».

وحضر الصلاة الدكتور عبدالهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، رئيس لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، والدكتور مهران عبداللطيف رئيس حي السيدة زينب، نائبًا عن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والدكتور محمد محمود أبوهاشم، أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، والشيخ خالد خضر، مدير مديرية أوقاف القاهرة، وذلك بمراعاة الضوابط الاحترازية والإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي.