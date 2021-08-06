أسامة ربيع: قناة السويس الجديدة قضت على فكرة القنوات البديلة

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن إنشاء قناة السويس الجديدة، ساهم في رفع تصنيف قناة السويس العالمي، وجذب العديد من الخطوط الملاحية الجديدة.

وأوضح ربيع في تصريحات له، أننا نحتفل اليوم بالذكرى السادسة لإنشاء قناة السويس الجديدة، والتي كان لها الدور الهام في استيعاب زيادة حركة الملاحة العالمية، وكذلك خطوط ملاحية جديدة اتخذت قناة السويس كطريق رئيسي لها، لقدرتها على استيعاب أبعاد وحمولات سفن الحاويات الكبرى، حيث شهدت عبور أكبر سفن الحاويات في العالم.

وأضاف ربيع، أن قناة السويس الجديدة، تؤكد تميز القناة بمعدل الأمان الملاحي، لوجود قناة بديلة في حالة الطوارئ، كما قضت على فكرة وجود قنوات بديلة منافسة، وأصبحت الخيار الأول والرئيسي لحركة الملاحة العالمية.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة الجديدة ساهمت في نقلة كبيرة في التجارة العالمية، حيث سجلت بعد ٦ أعوام عبور ١٠٨ آلاف و٩٥٧ سفينة مقابل عبور ١٠٤ آلاف و٤١٧ سفينة، موضحًا أن قناة السويس بعد حفر القناة الجديدة حققت ٣٣ مليار دولار، ومحولات بلغت ٦.٦ مليار طن.

وساهمت قناة السويس الجديدة، في جذب خطوط ملاحية جديدة، خلال الست سنوات الماضية، لتسجل أعلى قيمة في تاريخها خلال العام المالي الماضي.

وأكدت هيئة قناة السويس في بياناً إحصائية لها على زيادة إيراداتها منذ افتتاح قناة السويس الجديدة، حي زادت قيمة إيرادات قناة السويس بلغت خلال العام المالي 2014-2015 نحو 5,36 مليار دولار وهو عام افتتاح القناة، بينما سجلت، العام المالي 2015-2016، انخفضت إيرادات القناة لتسجل 5,1 مليار دولار، ثم واصلت إيرادات القناة انخفاضها خلال العام 2016-2017 وبلغت 4,9 مليار دولار، وعادت إيرادات القناة إلى الارتفاع في العام المالي 2017-2018، لتزيد إلى 5,71 مليار دولار، واستمرت إيرادات القناة في الارتفاع خلال 2018-2019 لتسجل 5,75 مليار دولار، وفي العام المالي 2019-2020 بلغت إيرادات القناة 5.72 مليار دولار، وحققت القناة أعلى إيرادات في تاريخها في العام 2020-2021 لتسجل 5.84 مليار دولار.