الجيش اللبنانى ردًا على القصف الإسرائيلى للجنوب: «أسفر عن عدة حرائق»

أعلنت قيادة الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، أن القوات الإسرائيلية أطلقت قذائف مدفعية باتجاه الأراضي اللبنانية، سقط منها 10 قذائف في خراج بلدة السدانة، و30 قذيفة في خراج بلدتي بسطرة وكفرشوبا.

وأوضحت مديرية التوجيه بالجيش اللبنانى أن القصف أسفر عن اندلاع عدد من الحرائق، وذلك بعد أن أُطلق عدد من الصواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه مزارع شبعا المحتلة.

وأعلنت قيادة الجيش أن وحدة من الجيش أوقفت في بلدة شويا أربعة أشخاص قاموا بإطلاق الصواريخ، وضبطت الراجمة المستخدمة في العملية.

ولفتت المديرية، فى بيان لها، إلى أن وحدات الجيش المنتشرة على الأرض، تقوم وبالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان باتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لإعادة الهدوء إلى المنطقة.

وتجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على مناطق مفتوحة، في محيط تلال كفرشوبا، ردا على قصف حزب الله أراضى مفتوحة في محيط المواقع الإسرائيلية في مزارع شبعا بعشرات الصواريخ.

وأعلنت قوات الأمم المتحدة المؤقتة اليونيفيل، اليوم الجمعة، أنها رصدت إطلاق ​صواريخ​ من ​لبنان​ ورد بالمدفعية الاسرائيلية.

وأشارت اليونيفيل إلى لافتة أن الوضع خطير جدا، داعية جميع الجهات إلى وقف إطلاق النار، وفقا لما نقله موقع النشرة اللبناني.

وأمس الخميس، أعلن الجيش اللبناني أن طائرة إسرائيلية شنت غارة جوية على طريق جسر التحرير في منطقة الدمشقية مرجعيون جنوبي لبنان بعد منتصف ليل الخميس، حيث أحدثت حفرة قطرها 15 مترا وعمقها 5 أمتار.

وأضاف الجيش اللبنانى، في بيان له أمس الخميس، أن طائرة مماثلة أغارت على محيط محلة الشواكير شمال مخيم الرشيدية بمدينة صور جنوبي لبنان، مما أدى إلى حدوث حفرة قطرها 10 أمتار وعمقها 4 أمتار.

وأكد الجيش اللبناني أنه تتم متابعة موضوع الاعتداءين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).