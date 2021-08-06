«الانصراف قبل الموعد».. عدم الانضباط يُحيل 60 موظفًا للتحقيق بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بمتابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة؛ لمتابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

وأجرت إدارة الرقابة والمتابعة، أمس الخميس، حملة للانضباط الإداري على الوحدات والهيئات بمركز ومدينة دمنهور، وتبين انصراف 60 موظفًا قبل مواعيد الانصراف الرسمية بالإدارة الصحية وإدارة بندر دمنهور التعليمية، ومديريات التضامن الاجتماعي والزراعة والطب البيطري والشباب والرياضة.

وحُررت المذكرات اللازمة للعرض على الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.