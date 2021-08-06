بزيادة 1778 فدان عن المستهدف.. تحويل 25778 فدان لنظام الري الحديث بالشرقية

قال المهندس علي لاشين، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية، إنه تماشياً مع خطة الدولة نحو تنفيذ مشروع الري الحديث، قامت المديرية بعقد ندوات إرشادية للمزارعين للتوعية والتعريف بأهمية الري المطور وضرورة التحول من الرى بالغمر إلى الري بالتنقيط.

وأشار وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إلى خلال الفترة من 30/ 6 /2020 إلى 29 / 7 /2021، تم الإنتهاء من تحويل مساحة 25778 فدان إلى نظام الري الحديث بزيادة 1778 فدان عن المستهدف تحقيقه بمحافظة الشرقية، لافتا إلي أنه جاري العمل بالمرحلة الثانية بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن ومديري الإدارات الزراعية لشرح خطة المحافظة خلال الـ 3 سنوات القادمة للتحول من الري بالغمر إلي الري بالتنقيط.

- المحافظ يشيد بجهود التحول لنظام الري الحديث

و من جانبه أشاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بالجهد المبذول من مديرية الزراعية في تطبيق نظام الري الحديث، مكلفا على رؤساء المراكز والمدن بالتعاون مع مديري الإدارات الزراعية لتنظيم الندوات الإرشادية للفلاحين وتعريفهم بأهمية النظم الحديثة في الري والزراعة لتقليل الفاقد من المياه وزيادة إنتاجية الفدان وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

- تشجيع المزارعين على استخدام نُظم الري الحديث

وأكد محافظ الشرقية على ضرورة تشجيع المزارعين على استخدام نُظم الري الحديث، لما تقدمه من توفير الطاقة المستخدمة في توليد ماكينات الري وتحسين خواص التربة الزراعية ورفع إنتاجيتها، وتقليل الفاقد في نظم الصرف الزراعي وكذلك توفير مساحات إضافية من الأراضي القديمة التي كانت تستخدم كمراوي ومساقى مفتوحة، مشيراً إلى أن استخدام نُظم الري الحديث يُساهم في زيادة الفرص الاستثمارية وتحقيق عدالة توزيع المياه ذات الجودة على المزارعين.

و كانت إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية، قد نفذت مدرسة حقلية إرشادية لزيادة إنتاجية أشجار النخيل المثمر لمزارعي قرية الجوسق التابعة لرئاسة مركز ومدينة بلبيس، في حضور الدكتور خالد عبد الحميد، من المعمل المركزي لبحوث النخيل، والمهندس محمود الشناف من قسم الإرشاد الزراعي بالمديرية، ومهندسي الإرشاد بإدارة بلبيس الزراعية وعدد من المزارعين.