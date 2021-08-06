الجمعة 06 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

فحص 1100 مواطن ضمن قافلة «نور حياة» بالمنوفية

قوافل نور حياه بالمنوفيه
قوافل نور حياه بالمنوفيه

أشاد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بمبادرات رئيس الجمهورية التي تستهدف جميع المواطنين وتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا للحفاظ على صحتهم وسلامتهم  وتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم، مؤكداً أن تلك المبادرات يتم تنفيذها تزامناً مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأعلن عادل درغام مدير جمعية خيرية بالمنوفية بأنه تم الكشف على 1100 مواطن من الأسر الأولى بالرعاية، وذلك بمركز شباب قريه شما بمركز أشمون خلال القافلة الثلاثون  للمبادرة الرئاسية "نور حياة"، موضحاً بأن القافلة استهدفت الكشف علي الفئات الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة وتسليم العلاج وعمل النظارات الطبية بالمجان للحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار و تحويل الحالات المتطلبة تدخلاً جراحياً إلى المستشفى العسكري بالمحافظة، مضيفاً بأنه تم تحديد الحالات المستهدفة ضمن المبادرة من خلال أبحاث اجتماعية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي وبالتعاون مع صندوق تحيا مصر والمستشفى العسكري بشبين الكوم.

وثمن محافظ المنوفية الدور الرائد لصندوق تحيا مصر والقوات المسلحة في تنفيذ المبادرات الرئاسية، مؤكداً دعمه الكامل لكافة المبادرات الرئاسية وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات لإنجاح المبادرة بنطاق المحافظة لتحقيق المستهدف منها.

وعلى صعيد متصل نظمت صحة المنوفية  القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية طنوب التابعة لمركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية، والتي استمرت لمدة يومين ٢٠٢١/٨/٥،٤، وتم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية، بحضور فريق الإشراف بإدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة ومدير إدارة تلا الطبية.

وقد صرحت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، بأن القافلة اشتملت على العديد من التخصصات الطبية هي "الباطنة، الجراحة، الأطفال، النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، الرمد، الجلدية، والأنف والأذن والحنجرة"، حيث قامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي ١٢٥١ مريض من أهالي القرية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية لعدد ٩٢ حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط لعدد ١٤ حالة، وعمل الأشعة لعدد ١٥ حالة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ١٩ حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي،ختان الإناث،إرتفاع ضغط الدم،وطرق الفحص الذاتي للثدي للسيدات المترددات علي القافلة.

محافظة المستشفى العسكري مستوى مشروعات التضامن تحقيق الاولى بالرعاية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

الأكثر قراءة

مصادر بـ«التعليم»: الحاصلون على 98% و99% فى الثانوية هذا العام «يتعدوا على الأصابع»

أمطار غزيرة على البحر الأحمر والصعيد.. «الرى» تعلن تفاصيل طقس اليوم

«مستجدات» موعد فتح الطيران بين مصر والمملكة العربية السعودية| أخبار الطيران السعودي الدولي

«الإسكان»: بدء حجز وحدات «سكن لكل المصريين 2» الأحد

نتيجة الثانوية العامة 2021.. حقيقة حصول الأولى على 99%

سحب 3368 رخصة سيارة لعدم تركيب «الملصق الإلكتروني»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

العذراء وأيقوناتها الخالدة

د. محمد عفيفي

تاريخنا وأسماء الشوارع «1-2»

ماجد حبته

الأفغان يقاومون.. و«طالبان» تتوحش

عبد الرحيم طايع

أمية المتعلمين

د. القس صفوت البياضى

مصر رائدة بين دول العالم بوحدانيتها

جلال حمام

الغنوشى لا يؤمن بالدولة التونسية

سمر عادل

العبودية في شكل جديد

أسماء محفوظ

تيجى نسيب الموبايل

صور

عرض خاص لفيلم الإنس والنمس

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين الأهلى ودجلة

«كلب» يقتحم ملعب مباراة الأهلى ووادى دجلة فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تقصف لبنان.. وحزب الله يتبنى إطلاق 10 صواريخ تجاه الحدود

حملة أمريكية تطالب بايدن بحماية الفلسطينين من بطش الاحتلال

يضم مسئولين كبار.. تفاصيل زيارة وفد البحرين إلى إسرائيل