فحص 1100 مواطن ضمن قافلة «نور حياة» بالمنوفية

أشاد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بمبادرات رئيس الجمهورية التي تستهدف جميع المواطنين وتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم، مؤكداً أن تلك المبادرات يتم تنفيذها تزامناً مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأعلن عادل درغام مدير جمعية خيرية بالمنوفية بأنه تم الكشف على 1100 مواطن من الأسر الأولى بالرعاية، وذلك بمركز شباب قريه شما بمركز أشمون خلال القافلة الثلاثون للمبادرة الرئاسية "نور حياة"، موضحاً بأن القافلة استهدفت الكشف علي الفئات الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة وتسليم العلاج وعمل النظارات الطبية بالمجان للحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار و تحويل الحالات المتطلبة تدخلاً جراحياً إلى المستشفى العسكري بالمحافظة، مضيفاً بأنه تم تحديد الحالات المستهدفة ضمن المبادرة من خلال أبحاث اجتماعية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي وبالتعاون مع صندوق تحيا مصر والمستشفى العسكري بشبين الكوم.

وثمن محافظ المنوفية الدور الرائد لصندوق تحيا مصر والقوات المسلحة في تنفيذ المبادرات الرئاسية، مؤكداً دعمه الكامل لكافة المبادرات الرئاسية وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات لإنجاح المبادرة بنطاق المحافظة لتحقيق المستهدف منها.

وعلى صعيد متصل نظمت صحة المنوفية القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية طنوب التابعة لمركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية، والتي استمرت لمدة يومين ٢٠٢١/٨/٥،٤، وتم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية، بحضور فريق الإشراف بإدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة ومدير إدارة تلا الطبية.

وقد صرحت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، بأن القافلة اشتملت على العديد من التخصصات الطبية هي "الباطنة، الجراحة، الأطفال، النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، الرمد، الجلدية، والأنف والأذن والحنجرة"، حيث قامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي ١٢٥١ مريض من أهالي القرية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية لعدد ٩٢ حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط لعدد ١٤ حالة، وعمل الأشعة لعدد ١٥ حالة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ١٩ حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي،ختان الإناث،إرتفاع ضغط الدم،وطرق الفحص الذاتي للثدي للسيدات المترددات علي القافلة.