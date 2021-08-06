الأنبا سيداروس يترأس القداس الإلهي بكنيسة مارجرجس

ترأس الأنبا سيداروس، الأسقف العام لكنائس عزبة النخل، صباح اليوم، بصلاة القداس الإلهي بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس المذبح - عزبة النخل، وعقب القداس الإلهي عقد نيافته اجتماع مع آباء الكنيسة ثم ألقى محاضرة لإعداد الخدام تحت عنوان التوبة ونقاوة الإنسان.

صوم العذراء

ومن جهته تبدأ الكنيسة الأرثوذكسية، غدًا السبت، صوم السيدة العذراء مريم، الذى يستمر مدة ١5 يومًا، وينتهي في الـ٢٢ من أغسطس الجارى، وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقامت معظم الكنائس القبطية الأرثوذكسية بإطلاق الحجز المسبق لحضور القداسات الصوم، ونهضات صوم السيدة العذراء مريم بالإضافة إلى بث النهضات الروحية على الإنترنت.

ويعد صوم السيدة العذراء مريم من الأصوام التي يحرص الشعب القبطي على صيامها تقديرًا لمكانة السيدة العذراء مريم، ويمتنع الأقباط عن تناول اللحوم ويكتفون بتناول المأكولات بالزيت فقط، ويسمح في صوم العذراء بتناول الأسماك باعتباره من أصوام الدرجة الثانية، وهناك البعض يمتنع فيه عن أكل الأسماك، ولكن البعض يصومه بزهد وتقشف زائد ويكتفي بتناول المأكولات دون زيوت.

ومن جهته أعلن دير السيدة العذراء بجبل درنكة استعدادته لاستقبال صوم السيدة العذراء مريم والذي يُحل غدًا السبت.

وشدد الدير خلال بيانه على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة وذلك في ظل أجواء فيروس كورونا المستجد وانتشار الموجة الثالثة وارتفاع معدلات الإصابة.

وفي السياق ذاته كشفت مصادر كنسية في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن خلال الأحتفال بصوم السيدة العذراء مريم سيشهد الدير تكثيفات أمنية تزامنًا مع إستقبال الزوار لمدة 15 يوما فترة صوم السيدة العذراء مريم، والتي تبدأ في 7 أغسطس وستنتهي يوم 22 من أغسطس

وأشارت المصادر إلى أنه سيتم وضع بوابات إلكترونية بمداخل الدير لتفتيش الزوار، مؤكدة أن الدير سوف يمنع دخول أي زائر بدون بطاقة إثبات هوية، وذلك لدواعٍ أمنية ولتأمين الدير خلال فترة الاحتفالات.

وتابعت المصادر الكنسية أنه تشمل الاستعدادات توفير عدد من السيارات لنقل الوفود والزوار من أسفل الدير إلى أعلاه والعكس فضلا عن وجود الاسانسيرات والكراسي المتحركة لكبار السن وذوي الإعاقة لتسهيل الزيارة عليهم، بالإضافة إلى وجود متطوعين بالدير لمساعدة الزوار وتسهيل الزيارة عليهم.