أمطار وارتفاع معدلات فيضان النيل.. طوارىء بالرى لمتابعة مناسيب المياه

رفعت وزارة الموارد المائية والري، درجة الاستعداد لمواجهة فيضان النيل والأمطار خلال الفترة الحالية على منابع النيل وعدة محافظات، وذلك بمتابعة مناسيب المياه بكافة المجارى المائية وإصدار خرائط التنبؤ بالأمطار بصفة مستمرة للمتابعة، بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية وإرسال كافة التقارير إلى غرفة عمليات مراقبة السيول التى تضم عدة وزارات معنية، وتطهير مخرات السيول وتجهيز وحدات الطوارئ.



يأتى ذلك فيما كشفت وزارة الرى عن سقوط أمطار غزيرة على السواحل الجنوبية للبحر الأحمر وجنوب الصعيد، اليوم الجمعة، مع استمرار معدلات مياه فيضان النيل فى الارتفاع.

وقال الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل وزارة الموارد المائية والري، أنه تم إتمام كافة الإستعدادات لمواجهة موسم الفيضان والأمطار خلال الفترة الحالية، وذلك من خلال متابعة مناسيب المياه بكافة الترع والمصارف والمجاري المائية والرياحات بمختلف المحافظات، وذلك لمنع أي ازدحامات فى المجاري المائية.



متابعة محطات الصرف وتطهير مخرات السيول



وأوضح وكيل وزارة الموارد المائية والري، الجمعة، إنه يتم حالياً متابعة كافة محطات الصرف ومحطات رفع المياه وإجراء عمليات التطوير والصيانة اللازمة لها وتوفير كافة المعدات ومستلزمات تشغيلها ومنها الوقود وتوفير الطاقة الكهربائية مع توفير وحدات طوارئ فى حال انقطاع التيار الكهربائي عن المحطات.



وأكد الدكتور عبد العظيم، تنفيذ خطة أعمال متكاملة للحماية من أخطار السيول والاستفادة من مياه الأمطار لزيادة الرقعة الزراعية والحفاظ على البنية التحتية والمناطق السياحية والطرق الرئيسية بكافة المحافظات المعرضة لها، وإنشاء سدود الإعاقة والبحيرات الصناعية وحوائط التوجيه.

استيعاب كميات الأمطار فى المجاري المائية



من جانبها أوضحت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، إنه يتم متابعة منسوب مياه النيل ومدى استيعاب كميات الأمطار فى البحيرات المختلفة من خلال جهاز التنبؤ بالأمطار ، مشيرة إلى معدلات فيضان نهر النيل فوق المتوسطة مع استمرار هطول الأمطار على منابع النيل، مع إتخاذ كافة الإجراءات فى حالة زيادة معدلات الأمطار والمياه.



يأتى ذلك فيما يتواصل مستوى النيل فى الارتفاع عند الخرطوم ليصل الى 16.74 متر متخطياً مستوى الفيضان بـ 24 سم، ومازال إيراد النيل الأزرق أعلى من المتوسط ووصل الى 742 مليون متر مكعب حيث يبلغ المتوسط 516 مليون متر مكعب يوميا، مع توقعات بامتداد فيضان النيل إلى الأراضي الزراعية حول النيل الأزرق شمال مدينة الخرطوم مع وصوله إلى مصر خلال أيام قليلة.