الجمعة 06 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«سى.إن.إن» تفصل 3 موظفين قدموا لمقر عملهم دون التطعيم من كورونا

تطعيم كورونا
تطعيم كورونا

أفادت مذكرة داخلية أُرسلت إلى الموظفين  بأن شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية الأمريكية فصلت ثلاثة من موظفيها بسبب القدوم إلى مقر عملهم الأسبوع الماضي دون التطعيم من فيروس كورونا.
 

وحسبما أفادت وكالة أنباء “رويترز”، أخبر الرئيس جيف زوكر الموظفين بأن الشركة لا تتسامح مطلقا مع مثل هذه الحالات  وبأنها تلزمهم بالتطعيم من أجل الحضور إلى المكتب أو العمل في الميدان مع موظفين آخرين.
 

وقالت المذكرة "يجب تطعيم جميع العاملين في الأخبار والرياضة والاستوديوهات من الآن فصاعدا. لقد كنا واضحين بشأن هذا الأمر منذ شهور، لذا ينبغي ألا يكون هناك لبس في الأمر".
 

وذكرت (سي.إن.إن) أن إظهار دليل على التطعيم قد يصبح الآن شرطا رسميا لدخول مقر العمل.


وقال زوكر في المذكرة إن الشبكة قررت إلى جانب ذلك تأجيل موعد العودة للعمل من المكتب الذي كان مقررا في السابع من سبتمبر في الولايات المتحدة إلى منتصف أكتوبر تشرين الأول أو نحو ذلك بسبب الزيادة في حالات كوفيد-19 في جميع أنحاء البلاد.
 

وأضاف أن الشبكة فرضت وضع الكمامات في أماكن العمل الخاصة بها في لوس انجليس والعاصمة واشنطن وأتلانتا. لكنه لم يكشف عن موقع المكتب الذي حدثت فيه تلك الواقعة.
 

وغيرت العديد من الشركات في جميع أنحاء الولايات المتحدة خططها بشأن التطعيمات ووضع الكمامات والعودة إلى العمل من المكتب بسبب عودة ظهور حالات كوفيد-19 و إعلان المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض و الوقاية منها عن إرشادات جديدة تلزم الحاصلين على التطعيم الكامل بوضع الكمامات أيضا.
 

ومعظم مكاتب (سي.إن.إن) مفتوحة حاليا للموظفين الذين يرغبون في العمل هناك طوعا، بشرط حصولهم على تطعيم كامل.
 

قدم عملة عمل فصل تطعيم موظفي كورونا التطعيم لتطعيم موظفين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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