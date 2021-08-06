الجمعة 06 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إصابات كورونا العالمية تتجاوز 200.5 مليون حالة

كورونا حول العالم
كورونا حول العالم

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم عدد 200.5 مليون إصابة منذ بداية تفشي الجائحة في مدينة ووهان الصينية قبل ما يقرب من عامين.


ووفقا للبيانات التي أوردتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية على موقعها الإلكتروني ارتفع عدد القتلى إلى أكثر من 4.26 مليون.


وتتصدر الولايات المتحدة عدد الاصابات في العالم بإجمالي 35.3 مليون حالة والوفيات بإجمالي 614 الفا و 963 حالة.


وتحتل الهند المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات بـ 31.8 مليون وتحتل المركز الثالث في الوفيات عند 426290 وفقًا للأرقام الرسمية، والتي من المتوقع أن يتم احتسابها بأقل من ذلك.


تأتي البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ 559607 حالة، لكنها تحتل المرتبة الثالثة في عدد الإصابات بأجمالي يتجاوز 20 مليونًا.

 

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

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